Gwiazdor "Pamiętników wampirów" dumny z udziału w polskich wyborach. Wiemy, na kogo zagłosuje!

Paul Wesley, a właściwie Paweł Tomasz Wasilewski, to odtwórca roli Stefana Salvatore w popularnym serialu dla nastolatek pt. "Pamiętniki wampirów". Aktor jest synem polskich imigrantów, zamieszkującym USA i posiadającym podwójne obywatelstwo.

Gwiazdor "Pamiętników wampirów" popiera Rafała Trzaskowskiego

Dziadkowie Paula wciąż mieszkają w Polsce, którą ten okazjonalnie odwiedza. Aktor dość umiejętnie porozumiewa się w języku polskim, co udowodnił już niejednokrotnie. Teraz zaskoczył jednak wszystkich. Opublikował na Twitterze dwa wpisy odnoszące się do polskich wyborów prezydenckich 2020. W pierwszym z wpisów aktor wyraził dumę, jaka rozpiera go w związku z możliwością wzięcia udziału w wyborach.

Drugi wpis zamieścił w języku polskim, gdzie jasno wskazał swojego kandydata. Jest nim Rafał Trzaskowski.

Paul Wesley wielokrotnie odnosił się do naszego kraju w mediach społecznościowych, nigdy jednak nie poruszał tematów politycznych.