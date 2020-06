Gwiazdor "Riverdale" został aresztowany. Jakiego czynu się dopuścił?

Młodego aktora aresztowano, ponieważ brał udział w zamieszkach na terenie miejscowości Santa Monica, w Kalifornii. Cole Sprouse potwierdził na swoim Instagramie, że 31 maja został (wraz z innymi protestującymi) zatrzymany przez policję. Aktor brał udział w pokojowym proteście przeciwko policyjnej brutalności - setki podobnych inicjatyw miały miejsce w innych miejscach USA po śmierci George'a Floyda.

Gwiazdor Riverdale aresztowany

Z relacji Sprouse'a wynika, że niestety protest eskalował, kiedy mała grupa ludzi zaczęła niszczyć mienie i grabić sklepy. Według portalu Buzzfeed, policjanci wówczas wkroczyli do działania, jednak dali niektórym protestującym szansę na opuszczenie miejsca zdarzenia. Sprouse znalazł się w grupie, która chciała pozostać i kontynuować protest. Wtedy aresztowano jego i jego znajomych.

Aktor wyjaśnił, że zależało mu na tym, by fani dowiedzieli się o całej sytuacji od niego, a nie od mediów. Wytłumaczył również, że jego celem nie jest skupienie uwagi na sobie, a jedynie użycie swojej platformy do tego, by szerzyć ruch #BlackLivesMatter. Jak czytamy we fragmencie jego posta na Instagramie: