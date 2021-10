Gwiazdor Star Treka... poleci w kosmos! William Shatner będzie na pokładzie Blue Origin

William Shatner poleci w kosmos

William Shatner nareszcie będzie mógł się przekonać, jak to jest być w kosmosie - legendarny aktor ze "Star Treka" dołączy do załogi Blue Origin Jeffa Bezosa. Rakieta odleci już 12 października 2021 roku, a Shatner w wieku 90 lat stanie się najstarszą osobą w historii, która poleci w kosmos.

Aktor poinformował o tym na Twitterze, pisząc do swoich fanów:

Teraz mogę wam w końcu powiedzieć - tak, to prawda: będę "rocket manem".

Na Twitterze pogratulował mu m.in. Jason Alexander, który zażartował przy okazji, że "on teraz będzie musiał w końcu zostać biologiem morskim", na co Shatner odpowiedział mu, że "nigdy nie jest za późno na próbowanie nowych rzeczy".

Na temat sprawy wypowiedział się również rzecznik prasowy Blue Origin, który w oświadczeniu dodał również słowa Shatnera. Aktor stwierdził:

Słyszałem o tym całym kosmosie już sporo rzeczy. Taka propozycja była dosłownie nie do odrzucenia. Co za cud!

Kapitan Kirk dołączy do załogi lotu Blue Origin New Shepard NS-18, a to towarzyszyć mu będą Audrey Powers, wiceprezes ds. misji i operacji lotniczych w Blue Origins, a także załoga w postaci Chrisa Boshuizena i Glena de Vriesa.

Lot Shatnera i załogi jest planowany na 12 października 2021 roku. Ma wystartować około 8:30 czasu lokalnego z Launch Site One w zachodnim Teksasie.