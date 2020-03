Gwiazdor "Stranger Things" opowiedział o traumie związanej ze stalkingiem

Zdumiewający sukces serialu "Stranger Things" sprawił, że małoletni aktorzy z dnia na dzień zyskali międzynarodową sławę. Ta jednak ma też swoje ciemne oblicze. W bolesny sposób przekonał się o tym Finn Wolfhard, który w serialu Netfliksa wciela się w postać Mike'a Wheelera. W ostatnim wywiadzie nastolatek opowiedział o traumatycznych wspomnieniach związanych ze stalkingiem ze strony dorosłych fanów.

"Stranger Things" - Finn Wolfhard o stalkowaniu przez dorosłych fanów

W rozmowie z magazynem Mastermind, Finn Wolfhard opowiedział o traumatycznych doświadczeniach, które spotkały go, gdy miał zaledwie 13-lat. "Stranger Things" miało wówczas swoje przysłowiowe 5 minut, a młody aktor nagrywał horror "To". Niestety, wielu fanów okazywało swoją sympatię względem Finna w zastraszający sposób. Za stalking nie odpowiadały jednak zakochane rówieśniczki chłopaka, a dorośli ludzie, co czyni cała sytuację jeszcze bardziej przerażającą.

Zdarzały się bowiem sytuacje, że chłopak był prześladowany. Nie mógł się swobodnie poruszać ani piechotą, ani nawet samochodem, bo stale ktoś za nim podążał, prosząc o zdjęcie czy autograf.

" Kiedy miałem 13 lat niektórzy dorośli śledzili mnie w drodze do domu, gdy wracałem z planu zdjęciowego "To". To było zaraz po premierze "Stranger Things", a ja wracałem do domu sam. Gdy tylko przyspieszałem kroku, oni również przyspieszali. Zanim docierałem do drzwi byłem już nieźle wyczerpany i przerażony. Oni wówczas podbiegali nagle i pytali: "Hej stary, można selfie?". Ja odpowiadałem: "Nie, nie można! Może przestaniecie prześladować dzieci?". "

To była niestety jedna z naprawdę wielu sytuacji, jakie dotknęły młodego aktora. W wywiadzie wspomniał również o zdarzeniu, które miało miejsce, gdy przemieszczał się taksówką. Fani potrafili stale podążać za jego autem, a po opuszczeniu przez niego samochodu dalej go nękać. Nie zapominajmy również o sytuacji, która miała miejsce w trakcie promocji 2. sezonu "Stranger Things". Gdy Finn Wolfhard wracał wieczorem do hotelu, po całym dniu nagrywania wywiadów, dorośli fani czekali pod jego drzwiami domagając się autografów. Gdy ten odmówił podnosząc, że jest bardzo zmęczony, spotkał się z werbalnym atakiem, który przeniósł się również do sieci. W obronie nastolatka stanęły wówczas inne gwiazdy ekranu, w tym znana z "Gry o tron" Sophie Turner.

