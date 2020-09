Gwiazdor "Strażników Galaktyki" miał koronawirusa: "to była naprawdę trudna walka"

Aktor Michael Rooker zakończył walkę z koronawirusem. Podzielił się informacją na swoim Facebooku, gdzie stwierdził też, że COVID-19 był "naprawdę trudnym przeciwnikiem". Gwiazdor "The Walking Dead" i "Strażników Galaktyki" zdradził nowinę w piątek 4 września, dzieląc się też zdjęciem z negatywnego testu na koronawirusa.

Rooker zaczął swoją opowieść:

"

Jeśli jeszcze nie domyśliliście, czemu byłem zamknięty przez ostatnie parę tygodni w mojej kozackiej chacie, to wam powiem - walczyłem z COVID-19. I muszę wam powiedzieć, że to był kawał walki. A jak to bywa w każdej wojnie, wszystko jest dozwolone. Mniej więcej w połowie tej epickiej potyczki doszedłem do wniosku, że nie możesz zrobić zbyt dużo, jak już się zarazisz. Ale to tylko moja opinia, a nie wnioski z badań naukowych. "