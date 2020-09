Gwiazdor "Teorii wielkiego podrywu" miał koronawirusa. Opowiedział o walce

Jim Parsons wyjawił, że wraz ze swoim mężem Toddem Spiewakiem zarazili się wirusem dość wcześnie w trakcie pandemii. Aktor był niedawno gościem programu Jimmy'ego Fallona, gdzie opowiedział o przebiegu choroby związanej z wirusem.

Jim Parsons miał koronawirusa

Na początku panowie myśleli, że jest to jedynie przeziębienie, jednak po kilku dniach stracili zmysł smaku i węchu, co utwierdziło ich w przekonaniu, że to jednak koronawirus. Parsons przyznał, że nigdy się tak nie czuł:

" Tak, przeszliśmy przez to jakoś w połowie marca. Nie wiedzieliśmy, co to jest - na początku myśleliśmy, że to jedynie przeziębienie, ale potem straciliśmy zmysł smaku i węchu. Byliśmy kompletnie zaskoczeni. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że faktycznie można dosłownie stracić poczucie smaku i zapachu. A szkoda, bo w kwarantannie nie było zbyt dużo do roboty oprócz jedzenia. To było brutalne. "

A jak na pandemię koronawirusa zareagowałby Sheldon Cooper, legendarna postać z "Teorii wielkiego podrywu", którą Parsons grał od 2007 roku? Aktor wierzy, że naukowiec byłby przygotowany na taką okazję i zniósłby sytuację bez problemu: