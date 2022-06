Gwiazdor k-popu skazany za gwałt. Grozi mu nawet kara śmierci

Muzyk został skazany, ale na razie nie podano, jaka czego go kara.

31 lipca 2021 chińsko-kanadyjski piosenkarz Kris Wu został zatrzymany przez policję w Pekinie w związku z oskarżeniem o gwałt i wykorzystywanie seksualne kilkunastoletnich dziewcząt. Ostatecznie były członek zespołu EXO został skazany za gwałt podczas jednodniowego, tajnego procesu w Chinach. Jaka kara czeka gwiazdę k-popu?

Gwiazdor k-popu został skazany za gwałt. Grozi mu nawet kara śmierci

Jak podaje variety.com, Kris Wu został oskarżony przez 18-letnią influencerkę Du Meizhu - dziewczyna zarzuciła muzykowi upicie oraz gwałt, gdy miała 17 lat. Twierdziła również, że nie była jedyną wykorzystaną przez wokalistę nastolatką - w konsekwencji Krisa Wu oskarżyło jeszcze 6 kobiet.

10 czerwca 2022 odbył się proces w Pekinie, który był zamknięty dla osób z zewnątrz, by chronić prywatność ofiar. Kris Wu został skazany i na razie nie ujawniono jaka spotka go kara. W Chinach za gwałt grozi od 3 do 10 lat więzienia, jeżeli przestępca dopuścił się szczególnego okrucieństwa może nawet usłyszeć werdykt kary śmierci. W Chinach 99,9% procesów kończy się ukaraniem oskarżonych.

Media podają również informację, że sąd może zdecydować się na deportację Krisa Wu - chociaż jest Chińczykiem, to posiada kanadyjskie obywatelstwo i przez ostatnie lata był mocno krytykowany przez władze za nieprzestrzeganie zarządzeń regulujących moralność artystów w Chinach.

Kris Wu to były członek k-popowego zespołu EXO oraz podgrupy EXO-M. Po odejściu z zespołu skupił się na solowej karierze muzycznej i aktorskiej - zagrał m.in. w amerykańskim filmie "xXx: Reaktywacja". Mimo odnoszonych sukcesów w USA postanowił wrócić do Chin.