Dustin Diamond znany z sitcomu "Byle do dzwonka" został umieszczony w szpitalu po tym, jak jego ciało przeszyły tajemnicze bóle. Co mu dolega?

Niepokojące wieści z Florydy. Aktor Dustin Diamond wcielający się przed laty w jednego z bohaterów serialu "Byle do dzwonka" trafił do szpitala z powodu tajemniczych dolegliwości. Lekarze próbują ustalić, co mu dolega.

Dustin Diamond - gwiazdor "Byle do dzwonka" trafił do szpitala

Jak podaje TMZ w drugi weekend stycznia 2021 roku Diamond zaczął odczuwać dziwne bóle w całym ciele. Aktor został umieszczony we florydzkim szpitalu na badania mające na celu wyjaśnienie dolegliwości. Lekarze przeprowadzają różne testy, w tym biopsję. Według doniesień zespół medyczny aktora obawia się, że przyczyną może być nowotwór.

44-letni aktor stał się rozpoznawalny dzięki serialowi Disneya "Dzień dobry, panno Bliss" z 1989 roku. Większą popularność zdobył jednak dzięki spin-offowi tej produkcji pod tytułem "Byle do dzwonka". W obu sitcomach wcielał się w Samuela "Screecha" Powersa. Powrócił do roli w sequelu "Byle do dzwonka: Lata w college’u", a także dwóch filmach pełnometrażowych: "Szkoła urwisów - Hawajska przygoda" i "Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas". Dołączył też do obsady serialu "Byle do dzwonka: Nowa klasa".

Po zakończeniu serii Diamond zmienił bieg swojej kariery, zostając komikiem i stand-uperem. Jako wielki fan wrestlingu wystąpił w Hulk Hogan's Celebrity Championship Wrestling, a także dołączył do Memphis Championship Wrestling, jako menadżer, sędzia, a także zawodnik. W 2006 roku zrobiło się o nim głośno po wycieku seks taśmy z jego udziałem. Jakiś czas później zaprzeczył, że miał z nią cokolwiek wspólnego. Jest też podawany jako autor książki "Behind the Bell", która była kanwą filmu "The Unauthorized Saved by the Bell Story".