Gwiazdor słynnego filmu dla dzieci został aresztowany. Wdychał sprężone powietrze

Pamiętacie film z 1994 roku "Klan urwisów"? Produkcja opowiadała o tytułowej grupie dzieciaków, do której należał Alfaalfa z charakterystyczną sterczącą fryzurą. Chłopiec zakochał się w dziewczynce imieniem Darla, za co został wydalony z Klubu Nienawidzących Kobiet i został skazany na "zapomnienie" o ukochanej. Po niemal 30 latach od premiery filmu odtwórca bohatera trafił do aresztu.

"Klan urwisów" - Brandon "Bug" Hall aresztowany

Jak podaje portal TMZ, 20 czerwca 2020 roku policja z Weatherford w Teksasie aresztowała Brandona "Buga" Halla - aktora znanego z komedii familijnej "Klan urwisów".

Mężczyzna dziwnie zachowywał się na jednej z lokalnych stacji benzynowych. Policjanci zostali wezwani na miejsce. Po przybyciu znaleźli Halla pomiędzy puszkami ze sprężonym powietrzem, zazwyczaj stosowanymi do oczyszczenia klawiatury, czy trudno dostępnych zakamarków samochodu.

Aktor został aresztowany za posiadanie lotnej substancji chemicznej na miejscu zdarzenia. Według raportu policji 35-latek przyznał się, że wdychał sprężone powietrze z metalowych pojemników w celu odurzenia się. Po przybyciu policji nie stawiał oporu podczas aresztowania. Został przetransportowany do aresztu w Parker County Jail. Dzień później rodzina wpłaciła kaucję w wysokości 1500 dolarów i Hall został wypuszczony na wolność.

Hall pochodzi z Teksasu. Szczyt jego popularności przypadł na rok 1994, kiedy zagrał w filmie "Klan urwisów" - remake'u słynnego serialu z lat 50. XX wieku. Aktor wystąpił w nowej wersji filmu z 2014 roku. Wcielił się w nim gościnnie w lodziarza i dostarczyciela. Grał również w "CSI" i "Zabójczych umysłach". Jest również muzykiem. Jego cover "You Are So Beautiful" trafił na ścieżkę dźwiękową filmu "Baby Driver". W jednym z wywiadów zażartował, że gdyby nie casting do "Klanu urwisów", teraz prawdopodobnie skończyłby w rynsztoku.

Wdychanie sprężonego powietrza jest formą narkotyzowania się, popularnego wśród amerykańskich nastolatków. Jak podaje organizacja American Addiction Centers, badania z 2015 roku mówią, że ten sposób praktykuje około 10% obywateli powyżej 12 roku życia. Wiele ze środków tego typu działa bowiem jak substancje psychoaktywne. Sprężone powietrze może wywoływać natychmiastową euforię na nawet powodować halucynacje.

Efektami ubocznymi tego typu eksperymentów są między innymi zaburzenia motoryki lub całkowity paraliż, zawroty głowy, utrata tchu, niezdolność do podejmowania racjonalnych decyzji, czy niewyraźna mowa. Odurzenie trwa zwykle około 15-30 minut.

