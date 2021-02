Gwiazdy "Buffy: Postrachu wampirów" oskarżają Jossa Whedona o nieodpowiednie zachowanie na planie

Do osób oskarżających Jossa Whedona o nadużycia podczas zdjęć do filmów i seriali dołączyły dwie kolejne aktorki - Michelle Trachtenberg i Sarah Michelle Gellar, znane z serialu "Buffy: Postrachu wampirów". O jakie zachowania reżysera chodzi?

"Buffy: Postrach wampirów" - gwiazdy serialu oskarżają Jossa Whedona

Joss Whedon był znanym i szanowanym twórca filmowym i komiksowym. Do czasu, aż nie pojawiły się oskarżenia pod jego kątem. Po latach kilku aktorów współpracujących z Whedonem postanowiło przerwać milczenie na jego temat.

Po kilku miesiącach od pierwszych oskarżeń pod adresem Whedona pojawiły się kolejne głosy aktorek, które źle wspominają współpracę z twórcą na planie serialu "Buffy: Postrach wampirów". Na Instagramie odtwórczyni tytułowej bohaterki pojawił się post, w którym Gellar informuje swoich fanów, że jest dumna z powodu udziału w kultowej produkcji o wampirach, ale nie chce mieć więcej nic wspólnego z Whedonem.

Chociaż jestem dumna z tego, że moje nazwisko jest łączone z Buffy Summers, nie chcę być na zawsze łączona z nazwiskiem Jossa Whedona. Obecnie jestem bardziej skupiona na dbaniu o moją rodzinę i walce z pandemią, więc na razie nie będę zamieszczała żadnych dalszych oświadczeń. Ale wspieram wszystkich, którzy doświadczyli nadużyć i jestem dumna, że zabierają głos.

Post Gellar udostępniła i opatrzyła komentarzem na swoim Instagramie Trachtenberg.

Dziękuję, Sarah Michelle Gellar za ten post. Jako 35-letnia kobieta jestem już wystarczająco odważna… żeby to udostępnić. Dlatego musicie o tym wiedzieć. Jako nastolatka [spotkałam się] z jego niewłaściwym zachowaniem… Bardzo niewłaściwym. Więc teraz ludzie wiedzą, co zrobił Joss.

Ostatni komentarz na ten temat. Była, była zasada, głosząca: nie wolno mu ponownie przebywać w pokoju sam na sam z Michelle.

Jak podaje portal CBR., post został jednak edytowany. W oryginalnym wpisie zabrakło ostatniego akapitu, który nieco doprecyzowuje traumatyczne doświadczenia z planu "Buffy". Nie padły jednak żadne konkrety dotyczące niewłaściwego zachowania Whedona.

To nie pierwszy raz kiedy reżyser "Avengers" został oskarżony przez współpracujących z nim aktorów i nieodpowiednie zachowanie. Wystarczy wspomnieć o słowach gwiazdora "Ligi Sprawiedliwości" Raya Fishera, które doprowadziły do śledztwa w tej sprawie z ramienia WarnerMedia. Charisma Carpenter rzuciła na całą sprawę nowe światło, ujawniając, że jego niewłaściwe zachowania i nadużycia miały miejsce znacznie wcześniej. Oprócz Gellar i Trachtenberg, słowa Carpenter potwierdziły Amber Benson i Emma Caulfield. Do tej pory gwiazdy "Buffy" nie zdradziły jednak, co właściwie zaszło na planie serialu.

Joss Whedon na razie nie skomentował słów Gellar i Trachtenberg.