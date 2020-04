Gwiazdy "Koszmaru z ulicy Wiązów" przestrzegają przed koronawirusem w przerażającym wideo

"Koszmar z ulicy Wiązów" to jeden z najbardziej kultowych dzieł w historii kina grozy. Freddy Krueger, mordujący swe ofiary podczas snu, niejednemu z nas zafundował bezsenne noce. Teraz ekipa filmowa zjednoczyła się ponownie, by przestrzec was przed koronawirusem i nakłonić do stosowania środków bezpieczeństwa. Oczywiście zrobili to w swoim iście przerażającym stylu.

Gwiazdy "Koszmaru z ulicy Wiązów" przestrzegają przed koronawirusem

W zamieszczonym wideo wystąpili aktorzy znany z horrorowej serii: Heather Langenkamp, Lisa Wilcox, Mark Patton, Andreas Jones, Ken Sagoes, Brooke Theiss, Toy Newkirk, Ira Heiden oraz Brooke Bundy. Zabrakło niestety odtwórcy roli Freddy'ego, Roberta Englunda.

Całość powstała w domowych zaciszach aktorów, a następnie została zmontowana tak, że przypomina senny koszmar. W nagraniu pojawiła się również kultowa piosenka z filmu, jednak jej tekst uległ aktualizacji, tak by pasował do aktualnych okoliczności:

" 1, 2 - COVID's Not The Flu! 3, 4 - Wash Your Hands Some More! 5, 6 - Zoom Your Therapist! 7, 8 - Don't Congregate! 9, 10 - Never See Your Friends! "

W filmiku nie zabrakło też nawiązań do innych klasyków grozy. Na ekranie pojawili się bowiem Michael Myers, Jason Voorhees, Leatherface oraz Chucky.