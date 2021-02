"Gwiezdne Wojny" jako sztuka gorzowskiego teatru. Kiedy premiera przedstawienia?

Trwają prace nad sztuką teatralną inspirowaną "Gwiezdnymi Wojnami". Premiera przedstawienia "Opowieść Droida" odbędzie się w teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. O czym opowiada i kto wcieli się w główne role?

Świat "Star Wars" jest bardzo szeroki. Już dawno temu wyszedł poza filmy, dzięki seriom książek, gier, komiksów, a ostatnio również seriali. Okazuje się, że "Gwiezdne Wojny" mogą również zostać przełożone na język teatru.

Jak podaje portal gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl, gorzowski teatr wystawi sztukę rozgrywającą się dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Odpowie za nią Cezary Żołyński - aktor i reżyser teatralny, który prywatnie jest wielkim fanem świata stworzonego przez George'a Lucasa. Artysta należy do międzynarodowej organizacji o nazwie Legion 501, w ramach której miłośnicy "Star Wars" z całego świata zrzeszają się i posługują wiernymi replikami kostiumów i przedmiotów z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" na różnego rodzaju zlotów i wydarzeniach.

Żołyński, który pełni funkcję dowódcy polskiego oddziału Legionu 501, postanowił napisać sztukę i wystawić ją na deskach teatru, w którym na co dzień pracuje. Okazuje się, jednak, że to nie aktor jest pomysłodawcą przedstawienia.

Gdy kilkanaście lat temu założyliśmy w Gorzowie stowarzyszenie Dagobah, dyrektor Jan Tomaszewicz zapytał mnie: "A może byś tak zrobił jakiś spektakl z Gwiezdnymi Wojnami?". No i ten pomysł tak leżał i leżał. A że w ostatnich miesiącach było więcej czasu na jego dokończenie, to w końcu będzie można go wystawić.