"Gwiezdne Wojny" wkraczają do świata The Sims. Zobacz zapowiedź dodatku Star Wars: Journey to Batuu

Jeśli całe życie marzyliście, by wysłać swoich Simów do odległej galaktyki znanej z filmów "Gwiezdne Wojny", to niedługo będziecie bardzo szczęśliwi. Firma Maxis zapowiedziała nowy dodatek do swojej słynnej gry zatytułowany The Sims 4 Star Wars: Journey to Batu.

The Sims 4 Star Wars: Journey to Batu - Gwiezdne Wojny w świecie Simów

Seria The Sims oferuje graczom niemal nieskończone możliwości budowania domów, urządzania ich oraz tworzenia Simów i ich historii. Po jakimś czasie wszystko w końcu może się znudzić. Z tego powodu twórcy regularnie wypuszczają dodatki, które urozmaicają grę, wprowadzając elementy często nawiązujące do popkultury.

Oczywiście istnieje mnóstwo nieoficjalnych dodatków, które pozwalają graczom odtworzyć światy znane z filmów, seriali czy komiksów, ale nie są to elementy doskonałe. Czasem jednak EA wchodzi we współpracę z istniejącymi markami. Tak jest właśnie w przypadku The Sims 4 Star Wars: Journey to Batu.

Lucasfilm, Maxis i EA ogłosiły światu nowy dodatek, który powinien spodobać się wszystkim fanom "Star Wars". W sieci pojawiła się zapowiedź nowego expansion packa, która zdradza, co czeka Simów, chcących poczuć się jak Luke Skywalker.

Twórcy gry powołali do życia półtoraminutowy zwiastun stylizowany "Gwiezdne Wojny", prezentujący, co czeka śmiałków, którzy wybiorą się na odległą planetę Batu. Dodatek oferuje Simom pobyt w miejscu, przypominającym miasteczka znane ze "Star Wars". Miejsce będzie tętnić życiem - zamieszkują je kosmici, droidy i szturmowcy. Śmiałkowie, którzy odwiedzą Batu, będą mogli napić się niebieskiego mleka w kantynie, konspirować z rebeliantami oraz zbudować własny miecz świetlny, za pomocą którego stoczą pojedynki.

Dodatek wprowadza nie tylko przedmioty i elementy wystroju rodem ze słynnego filmu science fiction, ale również nowe kostiumy, fryzury oraz wizerunki takich ras obcych, jak Twi'lek, Bith czy Zabrak. Pojawią się również ikoniczni bohaterowie znani z ostatniej trylogii "Star Wars". Nie zabraknie słynnych droidów, między innymi R2-D2, BB-8 oraz pojazdów, w tym słynnego statku Hana Solo - Sokoła Millenium. Oto jam prezentuje się oficjalny opis dodatku The Sims 4 Star Wars: Journey to Batu.

" Stwórz swoją własną historię z "Gwiezdnych Wojen" w dodatku The Sims 4 Star Wars: Journey to Batu dostepnym od 8 września! Wyszlifuj swoje umiejętności posługiwania się mieczem świetlnym, zaprzyjaźnij się z droidem i przygotuj się na odkrycie misji dla Ruchu Oporu, Najwyższego Porządku i Łajdaków. Im więcej osiągniesz, tym bliżej będziesz do poznania ikonicznych postaci z "Gwiezdnych Wojen", takich jak Rey i Kylo Ren. "

Dodatek wymaga posiadania podstawowej wersji gry The Sims 4. Star Wars: Journey to Batu trafi na platformy PC/Mac, Steam, Xbox One i PlayStation 4 już 8 września 2020 roku.

