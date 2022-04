Gwiezdne wojny jak Uncharted. Twórczyni serii zrobi nową grę w świecie Star Wars

Star Wars jak Uncharted? Powstaje nowa gra

Skydance New Media zamierza zrealizować nową grę ze świata Star Wars. Szefową projektu została Amy Hennig, była reżyser kreatywna dla Naughty Dog, która jest odpowiedzialna za stworzenie popularnej serii Uncharted. Studio ogłosiło, że to będzie zupełnie nowa przygoda osadzona w odległej galaktyce.

W opisie załączonym do informacji prasowej możemy przeczytać, że gra będzie "kinową przygodówką akcji", aczkolwiek szczegółów na temat fabuły, dostępnych platform i daty premiery na razie nie poznaliśmy.

Hennig i Skydance New Media poinformowali, że studio będzie mocno współpracowało z Lucasfilm Games, by stworzyć oryginalną historię, która będzie pasowała do ustalonego odgórnie kanonu. Co ciekawe, dla szefowej projektu nie jest to pierwsza przygoda ze Star Wars - Hennig pracowała dla Visceral Games, kiedy ci zajmowali się "Project Ragtag" kilka lat temu.

Szefowa SNM opowiedziała, że faktyczne zrealizowanie projektu ze świata Star Wars jest spełnieniem jej marzeń:

Często opisywałam ludziom, że obejrzenie "Gwiezdnych Wojen" w 1977 roku jako 12-latka sprawiło, że mój mózg zaczął działać zupełnie inaczej. Nagle stałam się kreatywna i postanowiłam poświęcić swoje życie na opowiadanie historii. Jestem bardzo podekscytowana, że wraz z Lucasfilm Games możemy pokazać interaktywną opowieść w galaktyce, którą kocham.

Douglas Reilly, wiceprezes Lucasfilm Games podzielił się w oświadczeniu prasowym podobnymi słowami:

Amy i Skydance New Media mają talent i ambicję, by zrealizować unikatową przygodę w świecie Star Wars. Wiemy, że mają też wizję, by opowiedzieć świetną, kinową opowieść, co sprawia, że jesteśmy niezwykle podekscytowani tą współpracą. Pracujemy ciężko z grupą utalentowanych i doświadczonych profesjonalistów.

Tak jak wspomnieliśmy - na ten moment więcej szczegółów nie znamy.