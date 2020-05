HBO Max będzie tańsze niż Netflix? Ile wyniesie koszt miesięcznego abonamentu?

Już za kilkanaście dni ruszy nowa platforma streamingowa - zapowiadana od dawna HBO Max. Wielu ekspertów sądzi, że usługa sieci HBO zdaje się być sporą konkurencją dla Netfliksa. Okazuje się, że mogą mieć rację.

HBO Max tańsze niż Netflix?

Przedstawiciele WarnerMedia odpowiedzialni za HBO Max doskonale wiedzą, że Netflix przetarł szlaki, a dla milionów użytkowników jest synonimem platform streamingowych. Dlatego do bardzo poważny przeciwnik na rynku cyfrowych usług filmowo serialowych. Z tego powodu postanowiono przyciągnąć użytkowników nie tylko bogatą ofertą, ale również atrakcyjną ceną. Przynajmniej w pierwszym roku działania serwisu.

Jak donosi Variety, HBO Max ogłosiło promocję - osoby, które wykupią dostęp do platformy przed jej startem, będą miały możliwość korzystania z serwisu HBO Now oraz kablowych stacji telewizyjnych należących do HBO. Kiedy HBO Max zadebiutuje, automatycznie dostaną możliwość oglądania filmów i seriali na nowej platformie.

W promocji dostęp do powyższych usług jest objęty 20% zniżką, co oznacza, że zamiast 14,99 (około 65 złotych) dolarów miesięcznie, użytkownicy zapłacą 11,99 dolarów (niecałe 50 złotych). To o dolara mniej niż cena za standardowy pakiet Netfliksa. Niestety promocja obejmuje tylko mieszkańców Stanów Zjednoczonych i jest skierowana jedynie do nowych subskrybentów HBO Now, którzy zobowiążą się korzystać z HBO Max przez 12 miesięcy.

HBO Max - kiedy start platformy?

Promocja jest ważna do 27 maja 2020 roku do godziny 2:59 rano czasu wschodniego. To właśnie tego dnia o tej porze zadebiutuje nowa platforma streamingowa. Jak sytuacja będzie wyglądać w Polsce? Na razie nie wiadomo, kiedy będziemy mogli korzystać z nowej usługi HBO. Niewykluczone jednak, że na naszym rynku pojawi się bardzo podobna promocja. Na razie pozostaje nam czekać.

