„Hakuna Matata” w polskim języku migowym w wykonaniu niesłyszących dzieci. Spróbujcie się nie wzruszyć [WIDEO]

Nagranie było możliwe dzięki współpracy Disney Polska z Fundacją Kultury Bez Barier, która stara się umożliwić uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych dzieciom niepełnosprawnym. Utwór z „Króla Lwa” jest już trzecim nagranym przez dzieci niesłyszące.

Poprzednio w języku migowym pokazano „Nie bój się chcieć” z filmu „Zwierzogród” czy „Pół kroku stąd” z filmu „Vaiana”.

Dzięki pracy Fundacji wyrażenie „Hakuna Matata” udało się wprowadzić do polskiego języka migowego (PJM):

Zwrot „Hakuna matata” znaczy „nie martw się”, a zaczerpnięty został z języka Suahili podczas prac nad filmem „Król lew”. Dzięki sukcesowi produkcji Disneya, te 2 słowa na stałe wpisały się do pop kultury. Z pomocą afrykańskiej społeczności Głuchych, Fundacji Kultury bez Barier udało się przygotować pierwszą w Polsce interpretacje „Hakuna Matata” w PJM, a tym samym wprowadzić to powiedzenie do języka migowego. "