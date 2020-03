24 lutego 2020 roku magnat filmowy uznany został za winnego napaści seksualnej na Mimi Haleyi oraz gwałtu na Jessice Mann, do których miało dojść kolejno w 2006 i 2013 roku. Dziś sąd na Manhattanie wydał wyrok - 23 lata pozbawienia wolności i wpis do rejestru przestępców seksualnych.

Harvey Weinstein skazany na 23 lata więzienia za gwałt i przestępstwa seksualne

Prawniczka Weinsteina broniła go do ostatniej chwili, prosząc o najniższy wymiar kary. Powoływała się na jego wkład w rozwój przemysłu filmowego, jego stan stan zdrowia, a nawet fakt, że ma dzieci. To jednak na niewiele się zdało.

Byłemu producentowi groziła kara 29 lat pozbawienia wolności. Ostateczny wyrok jest jednak o 6 lat krótszy. Przed ogłoszeniem wyroku, głos zabrały ofiary Weisteina - Mimi Haley i Jessica Mann. Padły słowa o odarciu z godności i wiary w siebie. Jessica Mann zapewniła, że "gwałt nie trwa chwilę, a wieczność". Obie z Pań nie kryły ulgi w związku z faktem, że ich oprawca resztę życia spędzi za kratkami i nie skrzywdzi już żadnej kobiety.

Zobacz też: Gwyneth Paltrow: Brad Pitt groził Weinsteinowi, że go zabije, jeśli coś mi zrobi