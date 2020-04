Harvey Weinstein, czyli były magnat filmowy, odsiaduje obecnie 23-letni wyrok w stanie Nowy Jork. Niedawno informowaliśmy was, że u byłego producenta wykryto koronawirusa. Jego stan zdrowia wrócił jednak do normy, co ucieszyło z pewnością nie tylko jego, ale również prokuraturę Los Angeles.

Harveyowi Weinsteinowi grozi kolejnych 29 lat więzienia. Pojawiły się nowe zarzuty

W styczniu prokuratura Los Angeles wniosła pozew przeciwko Weinsteinowi. Zarzuty dotyczyły dwóch incydentów, do których miało dojść w 2013 roku. Teraz, jak poinformowało biuro Prokuratora Okręgowego LA, kolejna kobieta oskarżyła go o napaść seksualną. Do tej miało dojść z kolei 11 maja 2010 roku w Beverly Hills. Początkowo, kobieta miała wystąpić jako świadek w sprawie. Gdy się jednak okazało, że zdarzenie nie uległo przedawnieniu, jej zeznania dodano do istniejącej już listy zarzutów.

Prokuratura Los Angeles stara się o ekstradycję Weinsteina, badając jednocześnie łącznie osiem zarzutów przeciwko niemu. Nie jest to jednak proste, bowiem - jak podaje magazyn Variety - nie wszystkie kobiety gotowe są zeznawać. Na ten moment w LA Harveyowi Weisteinowi postawiono trzy zarzuty o napaść seksualną. Grozi mu za to kolejnych 29 lat więzienia. Jeśli wyrok okaże się korzystny dla strony skarżącej, Weistein może spędzić za kratami łącznie nawet 52 lata. Co przy jego wieku (68 lat) oznacza resztę życia.

