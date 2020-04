Twórca "Death Stranding" Hideo Kojima chce zrobić tak straszny horror, że "narobimy w majtki"

Twórca serii "Metal Gear Solid" i "Death Stranding", czyli Hideo Kojima, jest jednym z najbardziej znanych i docenianych artystów z branży gier wideo. Każda produkcja spod ręki Japończyka wzbudza ekscytację - co tym razem wymyślił pan Kojima? Cóż, wygląda na to, że tym razem szef Kojima Productions postawi na strasznie graczy, bowiem stwierdził, że chce zrobić ze swoją ekipą horror.

Horror tak straszny, że narobimy w majtki ze strachu

Kojima już raz próbował stworzyć horror, który doczekał się nawet wersji demo. Wraz z Guillermo del Toro stworzyli "Silent Hills", które niestety nie zostało nigdy wydane (problemy z dogadaniem się z wydawcami, czyli Konami). Sama grywalna wersja demonstracyjna jest jednak prawdopodobnie jednym z najlepszych demo w historii branży gier wideo.

Wygląda na to, że japoński twórca wciąż chciałby stworzyć horror. Jak wytłumaczył w rozmowie z BAFTA, boi się dosłownie wszystkiego, co według niego daje mu możliwość lepszego zrozumienia strachu:

" Mnie bardzo łatwo wystraszyć, więc jestem pewien, że mógłbym stworzyć coś bardziej przerażającego, niż inni. Boję się ciemności i wyobrażam sobie, że w niej siedzą jakieś przerażające duchy. "

Twórca wskazał również, że chciałby, by horror był tak rewolucyjny i przerażający, iż narobimy w majtki podczas grania:

" P.T. Silent Hills okazały się być jedynie eksperymentem, ale chciałbym zrobić kiedyś jakiś horror. Coś, co używa rewolucyjnych metod do siania terroru. Coś, co sprawi, że nie tylko się posikasz, ale też narobisz w swoje majtki. Mam już parę pomysłów. "

Cóż, brzmi to co najmniej obiecująco. Jedno jest pewne - kiedy Hideo Kojima zapowie oficjalnie swój nowy projekt, to na pewno o nim usłyszycie.