Smutne wieści dla miłośników rocka i fanów gitar. 29 stycznia 2021 roku zmarł Hilton Valentine. Był współzałożycielem i gitarzystą zespołu The Animals. Zasłynął riffem otwierającym utwór "House Of The Rising Sun". Odszedł w wieku 77 lat.

Jak podaje Deadline o śmierci muzyka w oficjalnym oświadczeniu poinformowała dawna wytwórnia muzyczna Valentine'a - Abkco. Nie zdradzono, co było przyczyną śmierci gitarzysty.

Mieliśmy zaszczyt służyć jako zarządcy katalogu The Animals. Jego śmierć jest głęboko odczuwana przez całą rodzinę Abkco.

Valentine urodził się 21 maja 1943 roku w North Shields w angielskim hrabstwie Northumberland. Jako młody chłopak zainteresował się muzyką, więc w 1956 roku dostał od matki swoją pierwszą gitarę. Kształcił swój talent muzyczny w John Spence Community High School i w okresie nauki założył swój pierwszy zespół o nazwie Heppers, który zmienił nazwę na The Wildcats z powodu "dzikiego" stylu gry na gitarze Valentine'a.

W 1963 powstawał zespół The Animals i kiedy basista grupy Chas Chandler dowiedział się, że Valentine jest utalentowanym gitarzystą, zaprosił go do grupy, w której był już wokalista Eric Burdon i klawiszowiec Alan Price. Zaraz po gitarzyście do składu dołączył perkusista John Steel. W 1964 roku grupa nagrała cover folkowej piosenki "House Of The Rising Sun", który przeszedł do legendy rocka. Za słynny riff do utworu odpowiedzialny był Valentine, który stał się inspiracją dla niezliczonej ilości gitarzystów zafascynowanych jego grą.

Piosenka stała się przebojem numer 1 w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Znalazła się na liście najlepszych piosenek wszech czasów według Rolling Stone. Innymi hitami, które współtworzył i grał Valentine były utwory "Don’t Let Me Be Misunderstood", "It’s My Life" oraz "We Gotta Get Out of This Place". W 1994 roku The Animals zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame.

Valentine odszedł z The Animals w 1966 roku, ale wracał trzykrotnie podczas reunionów grupy w 1977 i 1983 roku. W 1969 roku muzyk wypuścił swoją solową płytę "All in Your Head". W 2001 roku wraz z pozostałymi członkami grupy został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako gitarzysta. W ostatnich latach swojego życia Valentine grał trasy koncertowe z zespołem Skiffledog i nagrał z nim dwie płyty. Współpracował też z Ericiem Burdonem.