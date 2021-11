Historia jak z filmu "Oszukać przeznaczenie". Uciekał przed pszczołami, zjadły go piranie

Trzech mężczyzn łowiących ryby zaatakowało stado pszczół. Salowowali się ucieczką do jeziora. Jednego z wędkarzy zjadły piranie

Jak się okazuje, tragiczne zbiegi okoliczności nie są rzadkością a sceny rodem z filmu "Oszukać przeznaczenie" mogą wydarzyć się w rzeczywistoci.

Uciekał przed pszczołami, zjadły go piranie

Trzech wędkarzy udało się nad jezioro łowić ryby. Podczas gdy oddawali się swojej pasji, zostali zaatakowani przez stado pszczół. Mężczyźni postanowili wskoczyć do wody, by uchronić się przed bolesnymi ukąszeniami owadów. Niestety jeden z nich nie wypłyną już na powierzchnię wody.

30-letni mężczyzna, uciekając przed rojem pszczół, wskoczył do jeziora, w którym zaatakowała go ławica piranii. Do tragedii doszło w stanie Minas Gerais na zachodzie Brazylii - podało w środę BBC.

Ratownicy, którzy przybyli na pomoc znaleźli zmasakrowane ciało zaledwie cztery metry od brzegu. Ofiara miała odgryzioną prawa część twarzy i inne części ciała. Autopsja ma stwierdzić, czy bezpośrednią przyczyną śmierci były ryby, czy utonięcie.

Ta historia mogła się zdarzyć w Polsce! W ubiegłym roku w Zalewie Zegrzyńskim grasowała półmetrowa pirania. Co wiemy o "obcinaczce jąder"?