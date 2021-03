Hiszpania: 5 tys. osób na koncercie w Barcelonie. Przełom dla branży koncertowej?

W sobotę, 27 marca 2021 w Barcelonie odbył się koncert indierockowego Love of Lesbian, podczas którego publiczność bawiła się bez konieczności zachowywania dystansu społecznego. W wydarzeniu wzięło udział prawie 5 tys. osób.

Love of Lesbian zagrali dla 5 tys. osób w Barcelonie

Występ odbył się zgodnie z prawem. Fani, by wziąć udział w zabawie, musieli jedynie spełniać dwa warunki:

wykonać przed wejściem szybki test na obecność koronawirusa,

przez całą imprezę posiadać na twarzy maseczkę

Co ciekawe od drugiego nakazu były wyjątki. Uczestnicy koncertu mogli zdjąć maseczki w specjalnie wyznaczonych miejscach, gdy spożywali jedzenie lub picie.

Nie wszyscy mogli wziąć udział w koncercie

Na koncert nie mogły przyjść osoby z chorobami serca, nowotworami oraz ci, którzy w ostatnich dniach mieli kontakt z osobami zakażonymi. Organizatorzy poprosili o to, by fani spełniający te kryteria nie kupowali biletów na wydarzenie. W obowiązkowych testach na COVID-19, które prowadzone były przed koncertem z przebadanych 2,4 tys. osób, koronawirusa wykryto tylko u trzech. Zarażeni otrzymali zwrot pieniędzy za bilety.

To kolejny mały krok w kierunku możliwości organizowania koncertów i wydarzeń kulturalnych podczas pandemii.

– ocenił w rozmowie z "Guardianem" dr Boris Revollo z FLSIDA.

Przełom dla branży koncertowej?

Oczywiście koncert Love of Lesbian to kolejny eksperyment hiszpańskich władz. Obecnie nadal obowiązuje tam przepis, że w zamkniętych przestrzeniach przebywać może maksymalnie do czterech osób. Poprzedni, również eksperymentalny koncert w Barcelonie odbył się w sali Apolo w grudniu 2020 roku. Po wydarzeniu, w którym uczestniczyły 463 osoby, nie potwierdzono żadnego zakażenia koronawirusem.

