Holendrzy testują działanie COVID-19 na skupiska ludzi... organizując imprezę na 1300 osób

Nie ma ryzyka, nie ma zabawy - to powiedzonko odnosi się nie tylko do imprezowania, ale też do niektórych eksperymentów medycznych. Holendrzy niedawno postanowili połączyć ze sobą te dwie dziedziny.

Holandia sprawdza działanie COVID-19 na ludzi... organizując imprezy

Jak podaje The Guardian, grubo ponad 1000 fanów muzyki z Holandii pojawiło się niedawno na parkiecie, by wziąć udział w doświadczeniu naukowym, mającym na celu sprawdzenie poziomu ryzyka funkcjonowania klubów tanecznych w trakcie pandemii.

W największym klubie w Amsterdamie, Ziggo Dome, pojawiło się 1300 osób, które przez 4 godziny mogły się bawić do DJ-eskich setów Sama Feldta, Lady Bee oraz Sunnery'ego Jamesa & Ryana Marciano.

Uczestnicy tej kontrolowanej imprezki zostali podzieleni na 5 różnych "bąbli" liczących po 250 osób i jeden 50-osobowy. Każda z grup była objętymi innymi restrykcjami - jedna z nich musiała mieć na sobie cały czas maseczki i miała wyznaczona limit 3 osób na jeden metr kwadratowy. Inna zaś była pozbawiona jakichkolwiek restrykcji i mogła robić cokolwiek chciała.

Co ciekawe, inna grupa została poczęstowana święcącymi drinkami. Następnie poproszono ich po to, by krzyczeli i śpiewali jak tylko głośno potrafią - wszystko po to, by sprawdzić jak wiele śliny wydostaje się z ciała człowieka podczas takiej zabawy.

Imprezowiczów przebadano na COVID-19 na 48 godzin przed eksperymentem, a ich każdy ruch i interakcja były śledzone podczas zabawy. Pięć dni później ponownie ich przebadano na obecność koronawirusa w organizmach.

Badania zostały przeprowadzone przez firmę Fieldlab dla holenderskiego rządu. Politycy chcą się dowiedzieć, jak w praktyce może wyglądać powrót "nocnego życia". Wszystko po to, by podjąć odpowiedzialną i bezpieczną decyzję w nadchodzących tygodniach. Szef badania Tim Boersma opowiedział o eksperymencie dla The Guardian:

Mamy nadzieję, że poskutkuje to idealną formułą na ponowne otwarcie klubów. Obecnie podjęliśmy generyczne decyzje, takie jak dopuszczenie 100 osób na pojedynczą imprezę. Teraz chcemy mieć konkretne liczby, żeby pozwolić Ziggo Dome na funkcjonowanie w chociażby połowie.

Na razie nie wiemy, kiedy zostaną opublikowane wyniki badań Fieldlab.