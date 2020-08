Paragraf 175, przepis niemieckiego kodeksu karnego z 1871 roku, określał homoseksualizm jako przeciwny naturze nierząd. To właśnie paragraf 175 był podstawą do prześladowań i eksterminacji osób homoseksualnych przez nazistów w III Rzeszy.

Sytuacja homoseksualistów w III Rzeszy

Wraz z dojściem do władzy Hitlera rozpoczęły się przerażające nazistowskie prześladowania homoseksualistów. W 1934 roku doszło do zabójstwa Ernesta Röhma dowódcy SA, który nie krył się ze swoim homoseksualizmem. Zaraz po tym zdarzeniu, Gestapo zajęło się sporządzaniem spisu ludzi zarejestrowanych przez policję z powodu swoich seksualnych skłonności.

Na mocy artykułu 175 nastąpiły liczne aresztowania, a od grudnia 1934 roku policja zaczęła przeprowadzać naloty na bary i kawiarnie, w których spotykali się homoseksualiści. Od 1935 roku homoseksualizm podlegał surowej karze. Rok później utworzono Urząd Rzeszy do Walki z Homoseksualizmem i Przerywaniem Ciąży. 4 marca 1937 roku gazeta "Das Schwarze Korps" zaapelowała do Niemców o denuncjowanie mężczyzn o odmiennych preferencjach, co poprawni polityczne obywatele chętnie czynili.

Prześladowania były systematycznie poszerzane o tereny anektowane przez III Rzeszę: Austrię (1938 rok), Sudety (1938 rok), Alzację (1940 rok) i Holandię okupowaną od 1940 roku. To właśnie w tych czasach pojawił się termin "homo Holokaust" oznaczający Holokaust homoseksualistów między 1933 a 1945 rokiem.

Homoseksualiści w nazistowskich obozach koncentracyjnych

Po wybuchu II wojny sytuacja homoseksualistów w Niemczech stała się wręcz tragiczna. Od 12 lipca 1940 roku zaczęto ich umieszczać w obozach koncentracyjnych nawet bez wyroku sądowego. Pod koniec 1942 roku dekret Reichsmarschalla Hermanna Göringa rozróżniał "notorycznych uwodzicieli" od "uwiedzionych". Pierwsi trafiali do obozów koncentracyjnych, natomiast ci drudzy po odbyciu kary więzienia trafiali na front.

Do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych trafiło od 5000 do 10 000 niemieckich homoseksualistów, a także kilkadziesiąt lesbijek. Ta bardzo wyraźna różnica wynikała z artykułu 175, który wyraźnie mówił o mężczyznach. W obozach koncentracyjnych mężczyźni musieli nosić na obozowym ubraniu różowy trójkąt wskazujący na to, że są homoseksualni i że z tego powodu podlegają karze.

Lesbijki nie podlegały pod paragraf 175 i tylko w austriackim prawie znajdował się paragraf (129), na podstawie którego karano relacje seksualne między kobietami. Na jego podstawie kilka kobiet zostało wysłanych do KL Ravensbrück, jednak zamiast różowego nosiły trójkąt w kolorze czarnym.

Naziści próbowali "leczyć" homoseksualistów, zmuszając ich do wizyt w obozowych domach publicznych. Wielu zostało poddanych przymusowej lub "dobrowolnej" kastracji. Władze obozowe były również przekonane, że homoseksualizm da się wyleczyć za pomocą ciężkiej pracy. W niektórych przypadkach (np. w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie), homoseksualiści byli zmuszani do eksperymentalnej terapii hormonalnej prowadzonej pod kierownictwem duńskiego lekarza — Carla Vaerneta.

Niestety osoby o odbiegającej od normy orientacji seksualnej były prześladowane również przez współwięźniów, którzy znaleźli się w obozach koncentracyjnych z innych przyczyn. Przydzielani byli do najcięższych prac i na każdym kroku marginalizowani. Niewielu z nich przeżyło obozy koncentracyjne a ci, którym to się udało, niechętnie godzili się złożyć świadectwo o cierpieniu, które przeszli. Śmiertelność w obozach była wśród nich wyjątkowo wysoka w porównaniu z innymi grupami więźniów i wynosiła 53% do 60%.

Po II wojnie światowej różowy trójkąt stał się symbolem walki o prawa osób homoseksualnych oraz pamięci o ich prześladowaniach. Wiele pomników upamiętniających homoseksualne ofiary narodowego socjalizmu przyjmuje kształt różowego trójkąta.

Homoseksualiści w KL Auschwitz

Podobnie jak we wszystkich obozach koncentracyjnych także do KL Auschwitz trafiali geje i lesbijki. W Auschwitz było 122 więźniów z różowymi trójkątami, którymi oznaczano homoseksualistów. Do dziś mało nich nie wiemy, ponieważ do przez wiele lat mówienie o homoseksualizmie w cieniu Holocaustu traktowano jako gorszące.

Również tutaj nie istniała szczególna kategoria więźniarek - lesbijek. Kilka kobiet posiadających taką adnotację w dokumentach zostało najprawdopodobniej aresztowane nie z powodu ich skłonności, lecz dlatego, że były Żydówkami. W stosunku do nich nie stosowano żadnych środków wychowawczych związanych z preferencjami seksualnymi.

W III Rzeszy homoseksualizm był zbrodnią, jednak niemiecki kodeks karny odnosił się wyłącznie do własnych obywateli. W okupowanych krajach obowiązywały inne prawa, a niemieckiej policji nie interesował homoseksualizm wśród Polaków. Jednak istniały szczególne precedensy. Gdy Niemiec miał seksualne stosunki z Polakiem, wówczas obu groziły surowe kary. Niemca kierowano do obozu koncentracyjnego, a jego partnera natychmiast karano śmiercią. W obu przypadkach odbywało się to bez procesu. Z tego powodu większość więźniów, oznakowanych w obozach koncentracyjnych jako homoseksualiści, stanowili Niemcy.

W KL Auschwitz spośród 97 gejów, którzy rozpoznani zostali imiennie, 96 było Niemcami. Z 64 gejów, reichsdeutschów, będących więźniami KL Au­schwitz, których los został rozpoznany, zginęło w obozie 51, tj. 80 proc.

