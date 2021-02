Hrubieszów - 30-latka została oszukana na "tajwańskiego aktora". Straciła 160 tysięcy złotych

Została oszukana na "tajwańskiego aktora". Straciła 160 tysięcy złotych

Jak podaje Komenda Powiatowej Policji w Hrubieszowie, 30-latka z powiatu hrubieszowskiego w województwie lubelskim poznała przez internet mężczyznę, który przedstawił się jej jako słynny tajwański aktor, model i piosenkarz.

Ze śledztwa policji wynika, że kobieta zaczęła pisać z mężczyzną. "Tajwański aktor" komplementował Polkę oraz zwierzał jej się z problemów. Zdobył jej zaufanie, a potem zaczął pisać o tym, że jest samotny i zagubiony. Z wiadomości wynika, że był też zadowolony, iż w porównaniu do innych kobiet, nie zależy jej tylko na jego pieniądzach.

Oszust zaczął jej się zwierzać z rzekomych problemów. Wyjawił jej, że firma w Stanach Zjednoczonych posiada należące do niego złoto, biżuterię czy nagrody, które chce przechować w bezpiecznym miejscu. Uznał, że najlepiej będzie to zrobić, wysyłając je do Polski. 30-latka miała przechować jego rzeczy, dopóki "tajwański aktor" do niej nie przyjedzie.

Oczywiście to kobieta musiała zapłacić za paczkę.

Z relacji policji wynika, że 30-latka trzykrotnie wzięła pożyczkę w bankach, a kolejne sumy wpłacała na podane konto. "Aktor i model" przekonywał ją, że spłaci wszystkie jej długi, a następnie zabierze ją na Tajwan. Niestety, kobieta zaczęła się orientować, że jest oszukiwana dopiero po ostatniej wpłacie.

Wówczas postanowiła zareagować i zgłosiła sprawę do policji oraz prokuratury. Łącznie 30-latka straciła 160 tysięcy złotych. Policja skomentowała sprawę w oświadczeniu: