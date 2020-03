Huawei P40 lite i P40 lite E sprzedawane w Polsce za połowę ceny

Huawei wraca do korzeni. Gdy chiński producent na dobre zaczął rozpychać się na polskim rynku swoimi flagowymi modelami, były one wyraźnie tańsze od konkurencji. Lata mijały, a smartfony z generacji na generację stawały się coraz droższe, przez co ceny wzrosły ponad dwukrotnie.

Huawei P40 lite i P40 lite E w swoich regularnych cenach byłyby tego przykładem. Droższy model, kosztujący według oficjalnego cennika 1599 zł, sprzedawany będzie niemal w cenie P9, flagowca sprzed kilku lat. Huawei P40 lite E według katalogowo został wyceniony na 999 zł, plasuje się w okolicach modeli o średnich osiągach, wyróżniających się bardzo nieznacznie na plus.

Podczas konferencji prezentującej nowe smartfony Huawei kwestię cen postanowił poruszyć dopiero na samym końcu. I nic w tym dziwnego, gdyż w promocji startowej, obowiązującej w dniach 4-25 marca 2020, nowe modele można zakupić w cenie obniżonej w praktyce o połowę. Jak to możliwe i czy opłaca się je kupić?

Huawei P40 lite – cztery aparaty i opaska w prezencie

Huawei P40 lite to mocniejszy z dwóch pierwszych członków rodziny P40 wprowadzonych do sprzedaży w Polsce. W ramach promocji Huawei ściął na trzy tygodnie cenę smartfona z 1599 zł na 999 zł, dorzucając jeszcze prezent w postaci opaski Huawei Band 4 Pro, wartej 299 zł. W praktyce więc za sam telefon zapłacimy tylko 700 zł.

Czy warto? Za tę cenę otrzymujemy naprawdę porządny model z jedną cechą, która przez wielu może zostać uznana za wadę zaporową.

Główną siłą Huawei P40 lite mają być oferowane użytkownikom aparaty fotograficzne.

" Nowy smartfon został wyposażony w zaawansowany aparat fotograficzny złożony z czterech obiektywów: główny o matrycy 48 MP, szerokokątny z matrycą 8 MP i przesłoną f/2.4, obiektyw 2 MP służący do analizy głębi obrazu oraz obiektyw makro z matrycą 2 MP. Aparat oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań wspieranych przez sztuczną inteligencję, między innymi funkcję AI HDR+, które gwarantują wysoką jakość zdjęć nawet w słabym świetle, a także w przypadku zdjęć wykonywanych pod światło. "

Pracownicy Huawei oszacowali, że jakość robionych z wykorzystaniem Huawei P40 lite jest porównywalna do ujęć pozyskiwanych za pomocą Huawei P20, wciąż uznawanego za jeden z lepszych pod względem możliwości fotograficznych smarfonów na świecie.

Pozostałe specyfikacje zapowiadają telefon o porządnej wydajności. Sercem Huawei P40 jest procesor Kirin 810, wydajnościowo zbliżony do flagówców sprzed dwóch-trzech generacji. Smartfon oferuje ponadto 6 GB RAM oraz 128 GB przestrzeni na pliki.

Użytkownicy docenią także opcję szybkiego ładowania, którą chwali się Huawei:

" Huawei P40 lite jest zasilany przez potężną baterię o pojemności 4200 mAh, którą można szybko naładować dzięki funkcji Huawei 40W SuperCharge. W ciągu 30 minut, bateria ładuje się nawet do 70%. "

Obraz wyświetlany jest na ekranie Full HD+ (2310 x 1080 pikseli), w którym został wycięty otwór na aparat do selfie. Czytnik linii papilarnych zaszyto w znajdującym się z boku telefonu włączniku.

Huawei P40 lite działa pod kontrolą Androida 10 z nakładką EMUI 10. Telefon nie daje jednak dostępu do usług Google, w zamian oferując Huawei Mobile Services (HMS). Oznacza to między innymi brak dostępu do Sklep Play, zastąpionego przez AppGallery. Liczba dostępnych w nich aplikacji systematycznie rośnie, część z najpopularniejszych programów nie będzie jednak w najbliższej przyszłości dostępna. Przyznali to przedstawiciele Huawei, radzący na przykład żeby korzystać z YouTube bądź Facebooka przez przeglądarkę.

Czy niska cena rekompensuje brak dostępu do usług Google? W naszych rękach znajduje się już egzemplarz testowy Huawei P40 lite, któremu przyjrzymy się dokładnie w ciągu kilku najbliższych dni i zdamy z tego relację.

Huawei P40 lite E – tani smartfon z trzema dobrymi aparatami

Huawei P40 lite E, najtańszy członek rodziny P40, także zapowiada się jako model dla osób, które nie stronią od częstego fotografowania.

" Główny aparat o rozdzielczości 48 MP rejestruje ostre i wyraźne obrazy w idealnie nasyconych kolorach, a inteligentne algorytmy dbają o to, by wydobyć ze zdjęć pełnię detali nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Aparat P40 lite E został wyposażony również w obiektyw 2 MP wykonujący zdjęcia z efektem rozmycia tła oraz 8 MP obiektyw szerokokątny. "

Niższa od P40 lite cena wynika przede wszystkim z pozbawienia obiektywu do robienia zdjęć makro oraz zastosowania wolniejszego układu Kirin 710F, wspomaganego 4 GB RAM oraz 64 GB przestrzeni na pliki użytkownika.

Z przodu oba smartfony wyglądają niemal identycznie: aparat do selfie został umieszczony w dziurze znajdującej się w lewym górnym rogu ekranu.

" Huawei P40 lite został wyposażony w wyświetlacz o rozmiarze 6,39 cala i formacie 19,5:9. Dzięki umieszczeniu przedniego aparatu bezpośrednio w rogu wyświetlacza, ekran Huawei P40 lite E zajmuje aż 90,15% powierzchni przedniego panelu, co pozwala użytkownikowi cieszyć się maksymalnie dużą powierzchnią do wyświetlania treści. "

Huawei P40 lite E działa pod kontrolą Androida 9 i nakładki EMUI 9, podobnie jednak jak swój bardziej rozbudowany brat nie umożliwia dostępu do usług Google.

Docelowa cena Huawei P40 lite E wynosi 999 zł, w przedsprzedaży dostępny jest za 699 zł wraz z prezentem w postaci opaski Huawei Band 4, wartej 169 zł. Telefon kosztuje więc w praktyce 530 zł.

