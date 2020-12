Smutne wieści dla fanów postapokaliptycznej serii "Mad Max". 1 grudnia 2020 roku zmarł Hugh Keays-Byrne - aktor, który zagrał głównych antagonistów w oryginalnym filmie i jego kontynuacji z 2015 roku. Miał 73 lata.

Śmierć aktora potwierdził za pośrednictwem Facebooka reżyser Briana Trencharda-Smitha, który współpracował z Keaysem-Byrnem.

Z przykrością informuję, że nasz przyjaciel Hugh Keays-Byrne zmarł wczoraj w szpitalu. Były aktor Royal Shakespeare Company, który osiedlił się w Australii, zagrał w moim "Man From Hong Kong" i zdobył światowe uznanie jako Obrzynacz w "Mad Max" oraz Wieczny Joe w "Mad Max: Na drodze gniewu". To zdjęcie odzwierciedla jego wrodzone poczucie humoru, które wniósł nie tylko do mojego filmu, ale do każdej produkcji, nad którą pracował. Był świetnym aktorem i przez 46 lat dobrym przyjacielem moim i Margaret. Spędziliśmy z nim, jego partnerką Christiną i grupą innych aktorów i artystów (Macao Light Company) wiele szczęśliwych niedzielnych poranków w domu w Centennial Park, w którym mieszkali. Christina, Jack, Shawn, Tim, Ralph, Robina, nasze są z Wami. Hugh miał hojne serce, oferując pomocną dłoń potrzebującym czy nocleg bezdomnemu nastolatkowi. Dbał o sprawiedliwość społeczną i ochronę środowiska na długo, zanim te kwestie stały się modne. Jego życiem rządziło poczucie jedności ludzkości. Będzie nam brakowało jego przykładu i jego przyjaźni. Vale, Hugh.