Hulk przeżył koniec świata. Wszystko dzięki dziwacznemu złoczyńcy Marvela

W komiksowym świecie Marvela nie ma chyba bardziej różnorodnej postaci niż Hulk. Chociaż pozornie ten bohater wydaje się nudny jak falki z olejem, każdy fan tego herosa doskonale wie, jak często zielony stwór ewoluował. Filmy MCU starają się zresztą nawiązywać do komiksowych metamorfoz Hulka i w każdej produkcji jest ukazywany inaczej. Jego najpotężniejsza forma to Maestro. Nowa seria poświęcona wcieleniu Hulka z postaopkaliptycznej przyszłości w końcu zdradziła pochodzenie tej postaci.

"Maestro" #1 - jak Hulk zmienił się we władcę świata?

Koncepcja Hulka jest dość prosta i całkiem efektywna, ale biorąc pod uwagę ogrom czasu, w ciągu którego wydawane są komiksy Marvela, nie można się dziwić, że twórcy postanowili rozwinąć oryginalny pomysł Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Na przestrzeni lat Hulk doczekał się więc wielu wcieleń.

W 1992 roku Peter David i George Pérez stworzyli wersję Hulka, jakiej świat jeszcze nie widział. Mowa o Maestro - starszej wersji herosa, która nie tylko przeżyła koniec świata, ale również władała postapokaliptyczną rzeczywistością znaną jako Earth-9200 lub po prostu Dystopia. Przez ponad 28 lat geneza Maestro pozostawała tajemnicą. W końcu Marvel zadecydował ją zdradzić. Z tego powodu do życia powołano miniserię poświęconą Hulkowi z przyszłości.

W sierpniu 2020 roku zadebiutował komiks "Maestro" stworzony przez Petera Davida, Germana Peraltę, Jesusa Aburtova, Dale'a Keowna, Jasona Keitha i Arianę Maher. W pierwszym numerze dowiadujemy się, kto sprawił, że Hulk stał się Maestro. Komiks rozpoczyna się w okresie, kiedy Bruce Banner na stałe połączył się ze swoim alter ego i został Professorem Hulkiem. Posiadał wówczas genialny umysł Bannera oraz moce Hulka. Podobnie zresztą jak w "Avengers: Endgame".

Kto odpowiada za narodziny Maestro?

Szybko okazuje się, że Hulk jedynie śni i w rzeczywistości znajduje się wewnątrz tajnej bazy organizacji A.I.M., umiejscowionej pod Los Angeles. Minęło wiele lat, a świat pogrążył się w chaosie spowodowanym konsekwencjami III wojny światowej. Przy życiu została garstka ludzi, których uratował M.O.D.O.K. - jeden z najdziwniejszych czarnych charakterów Domu Pomysłów. Wśród nich znalazł się Hulk, który cały czas przebywał zamknięty w specjalnej komorze podtrzymującej życie.

Z tego powodu Hulk wygląda nieco inaczej - ma długie włosy i brodę, które upstrzone są zalążkami siwizny. M.O.D.O.K. również bardzo się zestarzał i co najważniejsze nieco zmienił. Przestał być absurdalnie nienawistną maszyną do zabijania i postanowił wykorzystać zasoby A.I.M., by odbudować ludzkość. Hulk miał być jedną z podwalin nowej cywilizacji. Zamiast jednak przyłączyć się do planu M.O.D.O.K.-a, opuścił bazę i udał się w kierunku napromieniowanych radioaktywnie gruzów starego świata, który za kilkanaście lat padnie u jego stóp.

Okazuje się więc, że to właśnie M.O.D.O.K. przyczynił się do powstania Maestro. Złoczyńca postanowił zgromadzić superbohaterów i superłoczyńców, którzy mogą swobodnie działać w świecie skażonym promieniowaniem. Wśród nich znalazł się Banner, który jednak wybrał samotne życie. Jak wyglądały jego pierwsze lata po przebudzeniu? Dowiemy się zapewne w drugim numerze komiksu "Maestro".

