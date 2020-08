Huragan Laura dotarł do wybrzeży Ameryki. "Ściana wody sięgnie na wysokość dwóch pięter"

Rok 2020 nie odpuszcza. Pożary w Australii, epidemia koronawirusa i przewidywany w związku z nią kryzys, pożar w Czarnobylu i wybuch aż 6 wulkanów na raz to tylko początek.

Huragan Laura dotarł do wybrzeży Ameryki

2020 rozpoczął się silnym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Turcję. Po wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ogromnych pożarach w rejonie elektrowni w Czarnobylu, w Indonezji nastąpiła eksplozja sześciu wulkanów na raz, Afrykę i Indie nawiedziła wyjątkowo żarłoczna szarańcza, jakiej nie widziano tam od 25 lat. 21 czerwca 2020 rano wybuchł wulkan Merapi na wyspie Jawa w Indonezji. Chmura popiołu wzniosła się na wysokość 6 km. 15 sierpnia 2020 ogniste tornado nawiedziło Kalifornię.

Huragan Laura jest jednym z najsilniejszych w historii, jaki uderzył w wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Epicentrum żywiołu zmierza w stronę granicy stanów Teksas i Luizjana. Wszystkie służby zostały postawione w stan alarmu na zagrożonych terenach. Obowiązkowe ewakuacje objęły 1,5 miliona ludzi.

Huragan Laura: 240 kilometrów na godzinę

Potężny żywioł czwartej kategorii (w pięciostopniowej skali) uderzył w stan Luizjana. Służby wystosowały ostrzeżenia, że może on być "nie do przetrwania" dla osób, które znajdą się na jego drodze w Zatoce Meksykańskiej.

" Huragan Laura znajdzie się w pierwszej dziesiątce najsilniejszych huraganów, które jak dotąd dotarły do wybrzeży USA "

- skomentował meteorolog CNN Tom Sater.

" Poważne zniszczenia w Lake Charles. W wielu wieżowcach wybite zostały wszystkie okna. Niezliczona liczba budynków z zerwanymi dachami. Ogrom szkód "

- przekazuje Jeff Piotrowski, amerykański łowca burz.

" W niektórych rejonach wieje ekstremalnie silny wiatr, doszło do nagłych powodzi, występują sztormowe fale "

- informuje Narodowe Centrum Huraganów USA.

Huragan Laura: "Ściana wody sięgnie na wysokość dwóch pięter"

Jak przewidują synoptycy, huragan może zepchnąć ścianę wody na 40 mil w głąb lądu, wiatr może przybrać prędkość nawet do 240 kilometrów na godzinę. Benjamin Schott z Narodowego Centrum Huraganów uważa również, że huragan może podnieść poziom wody nawet do 6 metrów. Oznacza to, że na brzegu ściana wody może sięgnąć dwóch pięter.

" Mój rząd jest w stałym kontakcie ze służbami kryzysowymi Teksasu, Luizjany i Arkansas. Słuchajcie władz lokalnych. Jesteśmy z wami "

- napisał na Twitterze prezydent Donald Trump.

Niestety huragan Laura jest rekordowy również pod innym względem. To już siódmy huragan, który uderzył w tym roku w wybrzeże Stanów Zjednoczonych, co jest nowym rekordem. Według prognoz najbardziej ucierpi obszar w okolicy granicy między Teksasem a Luizjaną, a pod wodą może znaleźć się większość prowincji Parafia Cameron.

