Hydraulik "wyśpiewał" kontrakt płytowy. "To jest surrealistyczne uczucie"

Historia jak z bajki wydarzyła się niedawno w Leicestershire w Wielkiej Brytanii. Pewien hydraulik zdobył kontrakt płytowy zaraz po tym, jak jego brawurowe wykonania muzycznych hitów usłyszał przypadkiem właściciel wytwórni.

Hydraulik "wyśpiewał" kontrakt płytowy

Kev Crane, 49-letni hydraulik z Leicestershire w Wielkiej Brytanii przez sześć tygodni inhalował trzy nowe łazienki w domu swojego klienta. Podczas pracy podśpiewywał sobie, słuchając radia.

Mężczyzna nie miał pojęcia, że przysłuchuje mu się szef wytwórni płytowej. Kev instalując hydraulikę śpiewał swoje ulubione utwory najczęściej Davida Bowiego i Meat Loafa.

Słyszałem, jak Kev śpiewał, gdy pracował. Robił to cały dzień, kładąc płytki i instalując hydraulikę w moich łazienkach. Powiedziałem mu, że ma dobry głos, a on wspomniał, że pisze i nagrywa piosenki w swoim domowym studio. Wysłał mi kilka piosenek i rzucił mnie na kolana. Jego teksty, muzyka i dbałość o szczegóły produkcji dźwięku są zadziwiające.

- skomentował właściciel wytwórni.

Crane, który jest monterem łazienek od ośmiu lat, nie mógł uwierzyć we własne szczęście.

To jest po prostu surrealistyczne uczucie. Nigdy nie spodziewałem się, że coś takiego się wydarzy. Uwielbiam pisać muzykę. To moje hobby. Zawsze interesowałem się muzyką. Kiedyś, gdy byłem młodszy, grałem w kilku zespołach i napisałem dużo własnej muzyki.

- powiedział.

Muzykalny hydraulik występował w latach 90. w zespole The Reprise. Podjął również próbę wystąpienia w programach Fame Academy i Stars in Their Eyes. Gy poniósł porażkę, postanowił zrezygnować z kariery i nagrywać tylko dla własnej przyjemności.

Obecnie Kev wydaje płytę "Why Can’t I Be You?" a w planach ma pisanie piosenek dla innych muzyków.

Źródło: BBC