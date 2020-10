III wojna światowa. Masońska przepowiednia, która spełnia się na naszych oczach

Amerykański poeta, oficer i wolnomularz Albert Pike napisał list, w którym opisał plan trzech wojen światowych. I i II wojnę światową udało mu się przewidzieć z dużą dokładnością. Co powiedział na temat III wojny?

Kim był Albert Pike

Generał Albert Pike był amerykańskim poetą, dziennikarzem, prawnikiem wojskowym i wolnomularzem. Uczestniczył w wojnie meksykańsko-amerykańskiej oraz wojnie secesyjnej. Walczył w wojskach Konfederacji, która sprzeciwiała się zniesieniu niewolnictwa.

Albertowi Pike'owi przypisywane jest opracowanie w latach 1859-1871 planu trzech wojen światowych, a także co najmniej dwóch wielkich rewolucji, po których miał zapanować "Nowy Porządek Świata". Był także aktywnym działaczem ruchu masońskiego.

Przepowiednia III wojny światowej

Kilka lat temu w sieci zrobiło się głośno o przepowiedni, której autorem miał być Albert Pike. Zdaniem wolnomularza kluczową rolę w trzecim konflikcie odegrać ma islam oraz "grupki wywrotowców". Tajemniczy list Alberta Pike mówi o przerażających planach oraz o ludziach-architektach Nowego Porządku Świata.

W liście z 15 sierpnia 1871 roku skierowanym do swojego przyjaciela, włoskiego masona i rewolucjonisty Giuseppe Mazziniego, Pike opisał wizję, którą otrzymał.

Przepowiednia dotyczyła planu wydarzeń, które będą rozgrywały się w XX wieku. Jak twierdzą zwolennicy teorii spiskowych, jest to plan, który "niewidzialni globalni przywódcy" naśladują dzisiaj by doprowadzić do trzeciej i ostatniej wojny światowej.

Zdaniem Pikea główną rolę w tym planie mają odegrać tajne stowarzyszenia oraz muzułmanie. Celem konfliktu ma być zburzenie dotychczasowego ładu, a także zniszczenie chrześcijaństwa.

" Wojna ta musi być prowadzona w taki sposób, by islam i państwo Izrael wzajemnie się unicestwiły. W tym czasie w innych społeczeństwach, podzielonych odnośnie tej sprawy pojawią się nihiliści i ateiści, którzy wywołają wielką społeczną katastrofę, jaka doprowadzi narody, po pierwsze, do zupełnego ateizmu, a po drugie do barbarzyństwa i krwawych przewrotów. [...] Wszędzie na świecie obywatele, zmuszeni do obrony przed rewolucyjnymi mniejszościami, będą prześladować tych niszczycieli cywilizacji. Wielu ludzi, rozczarowanych chrześcijaństwem [...], nie wiedząc, gdzie skierować swoje dziękczynienie, przyjmie nauki Lucyfera, którego doktryna ujrzy wtedy światło dzienne. Efektem tego będzie ruch, który unicestwi zarówno chrześcijaństwo, jak i ateizm. "

– czytamy w liście.

W tym czasie państwa ponownie podzielone zostaną doprowadzone do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Czy list istniał naprawdę?

List Pike do Mazziniego znajdował się na wystawie w Bibliotece Muzeum Brytyjskiego w Londynie, gdzie został skopiowany przez byłego oficera wywiadu w Kanadyjskiej Marynarce Królewskiej. Biblioteka Brytyjska wypiera się jednak posiadania takiego dokumentu. Carry w swojej książce "Szatan, książę tego świata" napisał:

" Opiekun rękopisów niedawno poinformował, że list tego autora nie jest skatalogowany w Bibliotece Muzeum Brytyjskiego. "

Wydaje się wielce prawdopodobne, że Carr dowiedział się o tym liście od kardynała Caro y Rodrigueza z Santiago w Chile, autora "Odsłoniętej tajemnicy masonerii". Jak dotąd nie ma niezbitych dowodów, by potwierdzić autentyczność tej historii. Niemniej jednak list jest powszechnie cytowany i jest tematem wielu dyskusji.

W nocy z 19 na 20 czerwca 2020 obalono jedyny pomnik dowódcy wojsk Skonfederowanych Stanów Ameryki, jaki stał w Waszyngtonie. Monument ściągnięto za pomocą lin. Podczas akcji wznoszono okrzyki "Black Lives Matter!". Albert Pike walczył po stronie wojsk Konfederacji, która sprzeciwiała się zniesieniu niewolnictwa. Mimo przesłanek historycy nie dowiedli jednak, że był członkiem Ku-Klux-Klanu.

Albert Pike nie jest jedyną osobą, która wieszczyła III wojnę światową. Marian Węcławek zyskał popularność głównie dzięki trafnej przepowiedni dotyczącej wyboru papieża Polaka w 1978 roku. Śpiący prorok z Leszna, zapowiedział również III wojnę światową i wskazał, które polskie miasta ucierpią najbardziej. Także Jasnowidz Jackowski zapowiada III wojnę światową na koniec 2020. Sprawdź, jakie województwa będą jego zdaniem bezpieczne?

