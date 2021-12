III wojna światowa. Przepowiednie, które spełniają się na naszych oczach

Zdaniem autorów książki "Yalkut Yishayau", opartej jak dowodził jej autor na XIII-wiecznym żydowskim zbiorze komentarzy do Biblii, w 2022 czeka nas III wojna światowa. Koronawirus jest tylko preludium rozpoczynającym prawdziwe kłopoty.

Przepowiednia, która spełnia się na naszych oczach



W 1939 roku została wydana książka "Yalkut Yishayau". Jej autor dowodził, że publikacja, opiera się na "Yalkut Shimoni" XIII-wiecznym żydowskim zbiorze komentarzy do Biblii.

Jak się okazuje, stare proroctwo zawiera stwierdzenie, że już wkrótce miałoby dojść do wojny pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską. Ma się to stać miesiąc przed końcem pandemii. Konflikt nie zakończy się jednak na tych dwóch państwach. Z czasem dołączą do niego inne kraje, a wojna rozprzestrzeni się na cały świat.

Król Persji sprowokuje króla Arabii, a król Arabii pójdzie do Edomu, aby otrzymać od nich radę. Król Persji pójdzie i zniszczy cały świat, a wszystkie narody świata będą drżeć i panikować, padać na twarze i odczuwać skurcze jak przy porodzie, a Izrael zadrży i wpadnie w panikę i zapyta: "Gdzie pójdziemy?".

- brzmią straszne słowa.

Zdaniem interpretatorów "Królestwo Persji" ma oznaczać Iran, a "Edom" to Stany Zjednoczone, bądź też ogólnie cywilizację zachodnią. Jako termin rozpoczęcia III wojny światowej podany jest końcówka wielkiej epidemii.

Co na to jasnowidz Jackowski?

Również jasnowidz Jackowski zabrał głos w tej sprawie. W jednej z przepowiedni profeta stwierdził, że nie ma wątpliwości, że w chwili obecnej trwają na świecie przygotowania do działań wojennych. Tytuł jednego z filmów "2020 to początek, potrwa to do połowy 2024 roku" sugeruje ramy czasowe tragicznych wydarzeń.

Nie ulega dla mnie wątpliwości, że obecna sytuacja to jest przygotowanie do działań wojennych. To ma się wydarzyć - mówiłem o tym już kilka lat wcześniej - w rejonie Bliskiego Wschodu. Uważam, że Iran jest poważnie zagrożony i uważam, że Iran już teraz jest w jakiś sposób atakowany. Obawiam się także, że nasz kraj może być punktem pewnego desantu, który będzie służył obcej armii do pewnych działań na odległość.

- przewiduje słynny jasnowidz z Człuchowa.

Wizje Mitara Tarabića. III wojna światowa

Przerażające wizje Mitara Tarabića również traktują o epidemii i następującej po niej III wojnie światowej. Serbski jasnowidz z XIX wieku podobno trafnie przewidział pandemię koronawirusa i to wszystko, co po niej nastąpi. Straszna przepowiednia traktuje o głodzie, zatrutej wodzie i nowej, straszliwej broni.

Cały świat opanuje dziwna zaraza i nikt nie będzie mógł znaleźć na nią lekarstwa [...] Wśród tych wyuczonych ludzi znajdą się źli i dobrzy. Ci źli będą czynić zło. Zatrują powietrze i wodę i zasieją pomór na morza, rzeki i ziemię, i ludzie zaczną nagle umierać z powodu różnych dolegliwości. [...] Ludzie zaczną masowo umierać. Potem ludzie zaczną uciekać z miast na wieś i będą szukali gór z trzema krzyżami i tam, wewnątrz, będą w stanie oddychać i pić wodę. [...] Kiedy wybuchnie ta okropna wojna, biada armiom, które będą latać po niebie; lepiej będzie tym, którzy będą walczyć na ziemi i wodzie. Ludzie prowadzący tę wojnę będą mieli swoich naukowców, którzy wymyślą różne dziwne kule armatnie. Kiedy one wybuchną to, zamiast zabijać, rzucą zaklęcie na wszystko, co żyje - ludzi, armie i zwierzęta. To zaklęcie uśpi ich i będą spali, zamiast walczyć, ale później wrócą do zmysłów.

Przewidywania Gatesa z 2000 roku opisujące zmiany na świecie w ciągu kilkunastu lat okazały się być przerażająco trafne. Obecnie mężczyzna twierdzi, że pandemia Covid-19 zakończy się w 2022 roku. Zdaniem miliardera w drugiej połowie 2022 roku zgony z powodu Covid będą mniej powszechne niż zgony z powodu grypy. Czy oznacza to, że III wojna światowa czeka nas już za kilka lub kilkanaście miesięcy?