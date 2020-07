IKEA i LEGO połączyły siły. Zobacz przedpremierowe zdjęcia wspólnej kolekcji

Firma IKEA to słynna szwedzka firma meblarska, która cieszy się popularnością na całym świecie. Włodarze wielkiego biznesu ciągle jednak szukają nowych sposobów, aby zachęcić nowych klientów do kupna ich produktów. Jednym ze sposobów jest współpraca z innymi znanymi markami, czy projektantami.

Od jakiegoś czasu mówiło się już o tym, że IKEA połączy siły z LEGO. Teraz możemy wreszcie zobaczyć, jak prezentuje się wspólna kolekcja BYGGLEK, która omyłkowo pojawiła się w sklepie w niemieckim Mannheim na wiele tygodni przed oficjalną premierą.

IKEA i LEGO – jak wygląda kolekcja BYGGLEK?

Zanim zorientowano się, że nastąpiła pomyłka, wielu klientów zdążyło dokładnie przyjrzeć się nowemu produktowi. W tym autorzy bloga PromoBricks, poświęconemu wszystkiemu, co związane jest ze słynną kolekcją klocków, którzy opublikowali właśnie serię zdjęć nowego artykułu na sklepowych półkach.

Dzięki klockom z serii BYGGLEK zbudujemy przedmioty domowe, jak łóżka, kanapy, czy lampy, umożliwiające dzieciom dalszą zabawę. W ramach kolekcji dostępne są również białe pudełka do przechowywania przedmiotów, zaopatrzone na górze w specjalną platformę, na której możemy układać klocki.

Jak podają dziennikarze z portalu Noizz.pl, Rasmus Buch Løgstrup, przedstawiciel LEGO Group w następujący sposób wypowiedział się o wspólnej kolekcji LEGO i IKEA:

" "Większość dorosłych sortuje wszystko zgodnie z typologią "skarpetki do jednej szuflady, a pasy do drugiej". Dzieci sortują natomiast klocki według historii, dobierając je w zestawy, z których może być częściowo zbudowany np. statek kosmiczny". "

To właśnie to spostrzeżenie - dzielenia rzeczy ze względu na przynależność tematyczną, a nie rodzajową, leżało u podstaw pomysłu wspólnej kolekcji obu firm. Pomysł, by pudełka przyozdobione były podkładkami do budowy klocków, miał sprawić, że oba pomysły połączą się we wspólną całość. Dzięki pudełkom uda się zachować porządek w pokoju, ale także umożliwić dzieciom miejsce do zabawy. Inteligentna wielofunkcyjność.

