Ian McKellen zachęca do szczepienia się przeciw COVID-19: "Jak chcesz dożyć mojego wieku, to musisz się szczepić"

Ian McKellen zachęca do szczepienia się przeciwko COVID-19

Czasami bycie bohaterem to prowadzenie drużyny złożonej z 4 hobbitów, elfa, krasnoluda i dwóch ludzi do Mordoru, by zniszczyć Pierścień. Czasami jest to jednak coś tak prostego, jak zaszczepienie się przeciwko szalejącemu COVID-19. Ian McKellen dokonał obydwóch rzeczy i podzielił się 17 grudnia zdjęciem ze szpitala.

Jak sam napisał na Twitterze:

Czuję się wyjątkowym szczęściarzem, że mogłem się zaszczepić. Nie mam oporów, by polecić to każdemu.

Jak podaje BBC i itv, 81-latek został zaszczepiony przez doktora Phila Bennetta-Richardsa w szpitalu uniwersyteckim Queen Mary's w Londynie. Jak sam stwierdził, cała procedura trwała 10 sekund. McKellen zażartował w rozmowie z dziennikarzami brytyjskich telewizji:

Sześć dni po tym, jak odwiedzę ich kolejny raz, to ich wyściskam. Czy mogę to zrobić? Nie wiem, ale i tak spróbuję.

Pochwalił również brytyjskie NHS i same szczepionki, twierdząc, że to dzięki nim jesteśmy w stanie dożywać tak długiego wieku: