Idealny prezent na święta to? Badania pokazują, co Polacy chcą dostawać pod choinkę

Któż z Was nie chciałby obdarować ukochanej osoby idealnym prezentem? Jeśli zostawiliście wybieranie upominków na ostatnią chwilę, ten artykuł może Wam nieco pomóc. Sieć sklepów Empik, zleciła badanie, którego celem było znalezienie najlepszego prezentu na święta. Nie polecimy Wam tutaj konkretnych produktów, jednak wskażemy, na co powinniście zwrócić uwagę przy zakupach.

Oczywiście, każdy z nas ma inne preferencje, które mogą różnić się od wyników badań i statystyk. Jednak skoro nadal nie macie skompletowanych prezentów i pustkę w głowie, to chyba warto zasięgnąć poniższych rad.

Idealny prezent pod choinkę. Co kupić na święta?

Niemal połowa, bo aż 46 procent osób biorących udział w badaniu zaznaczyła, że idealny prezent powinien być raczej praktyczny niż hobbystyczny. Jednak ankietowani podkreślili, że prezenty powinny być personalizowane i dopasowane do zainteresowań obdarowywanego. 33 procentom badanych zależy na tym, aby upominek był modny i wpisywał się we współczesne trendy. Znacznie więcej osób preferuje kupione przedmioty, dlatego na wszelki wypadek zrezygnujcie z DIY. Co ciekawe, aż 70 procent osób nie potrafi zdecydować, czy chciałoby otrzymać drogi, czy tani prezent. Jest to szczególnie delikatna kwestia, dlatego lepiej upewnić się, że nie wprawimy wybranej osoby upominkiem w zakłopotanie.

Na listach upominkowych życzeń Polacy najczęściej umieszczają gotówkę (45 procent), kosmetyki (39 procent) oraz produkty RTV i elektronikę (np. telewizor, konsole, tablety) (37 procent). W TOP5 najbardziej pożądanych prezentów świątecznych są również książki (35 procent). Badani chętnie sięgają po listy tworzone przez obdarowywanych, niemal połowa z nich szuka prezentów dopiero podczas zakupów lub korzysta z porad znajomych i rodziny - z rekomendacji najbliższych korzysta 40 procent ankietowanych. Każda wskazówka może się przydać – tylko 17 procent badanych zadeklarowało, że na wszystkie pomysły wpadli sami.

Gdy brakuje pewności, co spodobałoby się osobie, której chcemy sprawić prezent, warto pozostawić jej wybór. Na oddanie części inicjatywy samym obdarowywanym w zeszłym roku zdecydowało się 39 procent badanych, którzy zakupili vouchery i karty podarunkowe. 47 procent osób wybrało bon na zakupy w konkretnym sklepie, 45 procent na zabiegi pielęgnacyjne i SPA, 31 procent na jedzenie, wizytę w restauracji lub dietę, a 20 procent na usługi streamingowe.

Fot. Empik

Pandemia koronawirusa najwyraźniej odbiła się na naszych portfelach. Aż 41 procent ankietowanych deklaruje, że w tym roku wyda mniej na prezenty świąteczne dla bliskich.

Pomysłów na prezent trzeba zgromadzić całkiem sporo. Jak wynika z badania, najczęściej spotykaną w Polsce praktyką jest obdarowywanie każdego, z kim zasiadamy do wigilijnego stołu. Taki model obowiązuje w domach 62 procent ankietowanych. W niektórych rodzinach upominki pod choinką znajdują tylko dzieci (16 procent odpowiedzi), a co dziesiąty ankietowany uczestniczy w rodzinnej składce prezentowej. Tyle samo osób losuje, kogo przyjdzie im obdarować.

Idealny prezent na święta. Kogo obdarowujemy?

Polacy najczęściej wręczają prezenty swoim małżonkom i partnerom (59 procent), dzieciom i wnukom (56 procent) oraz rodzicom (53 procent). Ponad 1/3 badanych szykuje także niespodzianki dla swojego rodzeństwa. Co ciekawe, prawie co czwarty Polak planuje też upominek dla bliskiej osoby spoza rodziny – dla przyjaciela lub znajomego. Natomiast tylko 12 procent ankietowanych na liście osób do obdarowania umieściło członków dalszej rodziny.

31 procent respondentów badania zapowiedziało, że prezenty świąteczne kupią zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie.

Badani dostrzegają takie zalety sklepów internetowych, jak wiążąca się z nimi wygoda kupowania (55 procent), możliwość dokonywania zakupów bez wychodzenia z domu (51 procent), a także oszczędność czasu (49 procent). Niemniej, część Polaków podejmuje decyzje zakupowe dopiero w sklepie – aż 42 procent respondentów twierdzi, że łatwiej im kupić prezent, gdy mogą go obejrzeć na żywo.