Idris Elba o popularnych "teoriach" na temat koronawirusa: osoby czarnoskóre również mogą się nim zarazić

Dzień po tym, gdy Idris Elba ogłosił, iż ma koronawirusa, aktor udostępnił kilka filmików na Twitterze, gdzie zdał relację z tego, jak się czuje, gdzie go badano i wyjaśnił, jak (jego zdaniem) się zaraził.

Idris Elba o koronawirusie: nie kłamcie!

Najciekawszym fragmentem jego wywodów była jednak tyrada na temat wielu "teorii spiskowych" związanych z koronawirusem, które go zwyczajnie przerażają. Chodziło mu głownie o plotki dotyczące tego, iż osoby czarnoskóre nie mogą być nosicielami wirusa:

" To najszybszy sposób na to, by uśmiercić więcej osób czarnoskórych. Proszę zrozumcie - możecie się nim zarazić. Przestańcie wysyłać głupie wiadomości na WhatsAppie. To jest absurdalne. Sprawiacie, że wszyscy wyglądamy na idiotów. Musicie być tak samo czujni, jak każda inna rasa. Ten wirus nie dyskryminuje. "

Elba przyznał, że musi się wypowiedzieć na tego "dziwnego mitu", ponieważ jest "czarnoskórą osobą, która zaraziła się wirusem":

" Przestańcie wysyłać to gó*no - to jest głupie, idiotyczne i sprawi, że więcej osób się zarazi. Ludzie muszą znać fakty, zrozumieć prawdę, by móc się bronić. "

Aktor przyznał również, że chociaż nie ma u niego symptomów, to jest nieco przerażony diagnozą - a to dlatego, że od urodzenia cierpi na astmę. Jak sam twierdzi: "Złapanie korony definitywnie nie było na mojej liście rzeczy do zrobienia". Idris Elba stwierdził również, że prawdopodobnie zaraził się wirusem w trakcie przygotowań do swojego nowego filmu "The Harder They Fall" w piątek, 13 marca.