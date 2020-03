Igrzyska Olimpijskie w Tokio zostaną przełożone? Japonia walczy z koronawirusem

Największa impreza sportowa świata jest zaplanowana na okres 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku. Jak podaje serwis Deadline, szef organizatorów Igrzysk w Tokio, Seiko Hashimoto przemawiał w japońskim parlamencie w sprawie wydarzenia, gdzie przyznał, że starają się doprowadzić do sytuacji, w której wydarzenie odbędzie się w planowanym terminie.

Igrzyska w Tokio przełożone na później?

Mężczyzna zaznaczył jednak, że zdrowie zawodników, trenerów i milionów fanów jest najważniejsze. Ze względu na szalejącego koronawirusa, planowane jest przeniesienie Igrzysk na późniejszy termin. Przez kontrakt zawarty przez Japonię a Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Igrzyska muszą się odbyć w 2020 roku, więc najbezpieczniejszym sposobem na wywiązanie się z obietnicy jest właśnie opóźnienie imprezy, by zapewnić jak najlepsze warunki dla atletów i kibiców.

Na razie są to jedynie wstępne plany. Jeżeli takowa decyzja zostanie oficjalnie podjęta, to największy wpływ będzie miała na plany różnych telewizji. W końcu Igrzyska Olimpijskie są największą imprezą sportową na świecie, którą co 4 lata oglądają setki milionów osób na całym świecie. Istnieje również możliwość zorganizowania imprezy w tym samym terminie, ale bez udziału kibiców (tak problem koronawirusa rozwiązano we Włoszech, gdzie mecze Serie A są na pustych stadionach). To jest jednak mało prawdopodobne ze względu na ogromne straty pieniężne (brak kibiców oznacza zero przychodów ze sprzedaży biletów).

Sytuacja jest niewątpliwie rozwojowa, ale powinna zostać wyjaśniona w przeciągu następnych kilku tygodni. Zagrożenie kolejnym wybuchem epidemii jest ogromne, więc decyzja o przełożeniu Igrzysk Olimpijskich jest bardzo prawdopodobna.