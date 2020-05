Ikea będzie dostarczać meble do paczkomatów. Sklep zapowiada nową opcję dla klientów

Paczkomaty to jedna z najwygodniejszych form dostawy zakupów internetowych. Zamówiona paczka czeka na nas w skrzynce, gotowa do odbioru w każdym możliwym momencie przez określony czas. To idealne rozwiązanie dla osób, które rzadko są w domu lub nie mają możliwości zamawiania kuriera do miejsca pracy. Nie każdy sklep ma jednak opcję wysyłki do popularnych paczkomatów. Tej formy dostawy nie oferowała między innymi Ikea, jednak wkrótce ma się to zmienić.

Ikea będzie dostarczać meble do paczkomatów

Okazuje się, że popularna Ikea pracuje nad nowym rozwiązaniem dostaw do klientów. Jak donosi serwis wiadomoscihandlowe.pl, Ikea ma zamiar wykorzystać automaty paczkowe jednej z wiodących firm na polskim rynku. Doniesienia te potwierdzili przedstawiciele szwedzkiej sieciówki.

Aneta Gil, liderka ds. komunikacji zewnętrznej Ikea Retail przekazała serwisowi następującą informację:

" Pracujemy nad wdrożeniem różnych usług dotyczących dostaw ułatwiających klientom wygodne zakupy, zarówno w odbieraniu małych paczek z artykułami z naszego asortymentu wyposażenia wnętrz, jak również myślimy nad rozwiązaniem dopasowanym do wielkości naszych płaskich paczek z meblami. "

Kiedy Ikea wprowadzi nową opcję dostawy?

Aktualnie Ikea nie jest w stanie podać dokładnej daty wprowadzenia nowej opcji dostawy. Firma jest na etapie rozmów z dostawcami paczkomatów. Wiadomo na pewno, że pierwszy z automatów stanie na Targówku już jesienią 2020 roku.