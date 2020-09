Londyński dom aukcyjny Sotheby's przeprowadził właśnie swoją pierwszą w historii licytację z pamiątkami ze świata hip-hopu. Oferta była naprawdę interesująca, ponieważ wśród przedmiotów wystawionych na aukcje znalazły się takie ciekawostki jak listy miłosne Tupaca z liceum, diamentowa opaska na oko Slick Ricka, czy creme de la creme wśród sprzedawanych przedmiotów, czyli korona Biggiego Smallsa.

Korona Notoriousa B.I.G. sprzedana za prawie 600 tys. dolarów

Plastikowa imitacja korony znalazła się na głowie Notoriousa na jego ostatniej sesji zdjęciowej przed śmiercią w 1997 roku. Co ciekawe, cena wywoławcza wyniosła zaledwie 6 dolarów! Jak nietrudno się domyślić (zresztą poznaliście ostateczną cenę w tytule i nagłówku) została sprzedana za duuuuużo więcej dolarów - ostatecznie kupiec musiał zapłacić za ikoniczny dodatek aż 594 750 dolarów, czyli ponad 2,2 mln złotych.

Wśród innych przedmiotów wystawionych na aukcji znalazły się kurtki członkiń Salt-n-Pepa z teledysku do "Push It", zestaw perkusyjny Questlove'a, prywatna sesja studyjna z Rakimem, zegarek Casio i automat perkusyjny Prince'a Paula, czy plakat promujący trasę koncertową "Licensed To Ill" Beastie Boys z 1987. Łączny przychód ze sprzedaży wszystkich pamiątek przekroczył 2 miliony dolarów.