Ile czasu potrzeba na obejrzenie całego Netfliksa? To równowartość 256 podróży na Księżyc i z powrotem

Od razu ostrzegamy! Jeśli jakiś znajomy będzie chciał się założyć, że nie obejrzycie całego Netfliksa, nie próbujcie wchodzić w ten układ, nawet jeśli oferowałby milion dolarów. No chyba że nie macie nic innego do roboty i dysponujecie wehikułem czasu. Najnowsze badania podały dokładny czas potrzebny na obejrzenie wszystkich treści dostępnych na tej niezwykle popularnej platformie streamingowej.

Netflix - ile czasu potrzeba na obejrzenie wszystkich treści z biblioteki platformy?

Coraz częściej problemem współczesnego widza nie jest już odległość do najbliższego kina, wygórowana cena biletów, czy brak wartościowej pozycji w repertuarze, tylko znalezienie serialu godnego binge-watchingu.

Przesycenie seriali na popularnych platformach streamingowych sprawia, że naprawdę trudno odszukać tytuł, który nie okaże się rozczarowaniem. Dla wielu osób Netflix jest miejscem, w którym można znaleźć nie tylko najlepsze filmy i seriale oryginalne, ale również moc niezapomnianej klasyki kina i telewizji. A ilość produkcji dostępnych w bazie platformy robi naprawdę duże wrażenie.

Być może z tego powodu serwis Reviews.org, postanowił zaprząc do roboty starą dobrą statystykę i policzyć ile czasu potrzeba, żeby obejrzeć wszystko, co ma do zaoferowania Netflix. Według obliczeń platforma ma w swojej ofercie więcej treści niż Hulu i Disney+ razem wzięte. Na Netfliksie znajduje się ponad 5000 produkcji oryginalnych, co już robi wrażenie. Po doliczeniu wszystkich filmów, programów i seriali spoza Netfliksa, czas na obejrzenie wszystkich tytułów można liczyć w latach.

Jak podaje Reviews.org, gdyby ktoś zdecydował się na obejrzenie wszystkiego, co w momencie pisania artykułu ma w swojej bazie Netflix, potrzebowałby 36 667 godzin, czyli 4 lat, dwóch miesięcy i 8 dni. To ekwiwalent 256 podróży na Księżyc i z powrotem. Jest to oczywiście sytuacja niemożliwa do spełnienia, ponieważ oferta platformy dynamicznie się zmienia - jedne tytuły przychodzą, inne odchodzą. Jedyną stałą są produkcje oryginalne, których jednak też przybywa z miesiąca na miesiąc.

Poza tym śmiałek musiałby poświęcić tyle czasu na oglądanie non stop, co jest fizycznie niemożliwe, więc wyzwanie zdecydowanie rozciągnęłoby się w czasie. Dodatkowo ta przyjemność kosztowałaby 700 dolarów, czyli ponad 2,5 tysiąca złotych - tyle wyniosłaby ponad 4-letnia subskrypcja Netfliksa. Co ciekawe, według statystyk portalu, przeciętny użytkownik Netfliksa ogląda rocznie jedynie 2% treści dostępnych dla subskrybentów serwisu.

Powyższe obliczenia powinny więc skutecznie odstraszyć każdego, kto byłby w stanie przyjąć hipotetyczny zakład z pierwszego akapitu tego teksu. Pozornie obejrzenie całego Netfliksa brzmi jak zakład marzeń, szczególnie dla osób, które nałogowo oglądają kolejne odcinki seriali. W rzeczywistości jest to jednak niemożliwe do spełnienia postanowienie, przypominające karę mitycznego Syzyfa.

