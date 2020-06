Ile największa sieć kin w USA straci przez pandemię koronawirusa? Liczby są ogromne

Choć firma AMC Entertainment nie przestawiła jeszcze pełnego raportu finansowego, znamy już pierwsze prognozy. Liczby są olbrzymie. Czy sieć przetrwa?

Ile największa sieć kin w USA straci przez pandemię koronawirusa?

AMC może się pochwalić tytułem największej sieci kinowej w Stanach Zjednoczonych, z 11 tysiącami funkcjonujących placówek. Wszystkie pozostają zamknięte od połowy marca, w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Od tamtej chwili zwolniono już ok. 600 pracowników i odnotowano duże straty finansowe. Jak podaje magazyn Variety, dotychczas ujawniono, że w pierwszym kwartale 2020 roku, który zakończył się 31 marca, firma straciła co najmniej 2 miliardy dolarów. Gdy porównamy wyniki do tego samego okresu z roku poprzedniego, daje nam to aż piętnastokrotny wzrost spadku przychodów.

Straty wyrażone w formie netto wyniosły 224,5 milionów dolarów - w poprzednim roku było to 101,8 milionów. Znacząco spadły przychody, które w 2019 roku wyniosły za ten sam okres 1,2 miliarda dolarów, teraz zaś zaledwie 941,5 milionów. Dokładne wyniki finansowe AMC zostaną opublikowane 9 czerwca 2020 roku. Ujawniono jednak, że władze spółki spodziewają się, że straty za pierwszy kwartał wyniosą od 2,1 do 2,4 miliarda dolarów.

Mimo olbrzymich strat, włodarze firmy pozostają optymistyczni, zakładając, że jeśli kina wznowią działalność latem tego roku, uda im się pozostać na rynku.