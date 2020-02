Ilu z najczęściej popełnianych w polskim internecie błędów nie zrobisz? Sprawdź się w quizie!

Pobiliśmy kolejny rekord mylenia się w internecie. Z raportu nadwyraz.com wynika, że w 2019 roku popełniliśmy w sieci 4 404 887 błędów leksykalnych i ortograficznych. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to liczba mocno zaniżona, gdyż przyglądano się tylko i wyłącznie 158 wybranym jako najczęstsze pomyłki.

" Monitoring bazował na puli słów kluczowych, tj. wytypowanych błędach językowych w wielu konfiguracjach (odmienionych przez przypadki, z polskimi znakami oraz bez nich). Słowa kluczowe zostały przygotowane przez serwis Polszczyzna.pl oraz stronę na portalu Facebook o nazwie Poprawna polszczyzna w niezależnej wielomiesięcznej analizie (monitoring własny oraz ankietowanie ponad 300 tys. czytelników serwisu). Pozwoliło to na wytypowanie kilkuset błędów językowych, które zostały poddane szczególnemu monitoringowi internetowemu. "

Rażące poczucie piękna i estetyki oraz prawidła ortografii wyrażenia pojawiały się w polskim internecie w 2019 roku średnio co 7 sekund. To o jedną sekundę częściej, niż w 2018, co przekłada się na 10% odnalezionych byków więcej.

Najczęściej do gwałtów na języku ojczystym dochodzi na Facebooku, YouTubie i Twitterze. Swój wkład w ortograficzny i leksykalny dramat miały także portale, fora dyskusyjne oraz teksty recenzji i ocen wystawianych w sieci.

Jakie błędy językowe były popełniane w polskiej sieci i czy będziecie w stanie się ich ustrzec, przekonacie się biorąc udział w kilku poniższych sondach.

Najczęstsze błędy w polskim internecie. Popełniamy ich coraz więcej

Te słowa i sformułowania sprawiały internautom w 2019 roku najwięcej problemów. Jak sobie z nimi poradzicie?

Która wersja jest poprawna? na pewno napewno

Jak powinno się to napisać? na prawdę naprawdę naprawdem

Które wyrażenie jest poprawne? dzień dzisiejszy dziś

Która wersja pisowni jest poprawna? wogóle wogule w ogóle w ogule

Jak powinno się pisać? narazie na razie

Które wyrażenie jest napisane bez błędu? po za tym poza tym pozatym

Jak powinno się pisać? na co dzień na codzień nacodzień

Wiesz, jak powinno się prawidłowo pisać poniższe stwierdzenie? niewiem nie wiem

Jak napiszesz poniższe słowo, żeby czytający nie musieli wydłubywać sobie oczu? mój muj

Jak poprawnie pisze się ten wyraz? wziońść wziąść wziońć wziąć

Prawidłowe odpowiedzi są następujące: ɔɐızʍ ,ɾoɯ ,ɯǝıʍ ǝıu ,uǝızp oɔ ɐu ,ɯʎʇ ɐzod ,ǝızɐɹ ɐu ,ǝloƃo ʍ ,sızp ,ǝpʍɐɹdɐu ,ouʍǝd ɐu.

" Wśród 15 najczęstszych błędów popełnianych przez internautów aż 13 dotyczy niepoprawnego zapisu. Jeśli porównamy powyższe dane z danymi zeszłorocznymi, nie dostrzeżemy większych zmian – wciąż popełniamy te same błędy, z bardzo podobną częstotliwością. "

Twórcy raportu radzą przygotowali porady dla osób, które chcą używać języka polskiego w prawidłowy sposób.

" Jak unikać tego typu błędów? Czytać. Korzystać ze słowników ortograficznych. Rozwiązywać quizy i dyktanda, których jest sporo w Internecie. A przede wszystkim – należy uświadomić sobie, że mamy problem z pisownią konkretnych słów i wyrażeń. Wtedy możemy zapisać je wielkimi literami i powiesić w widocznym miejscu. Nauka ortografii to przecież wzrokowe zapamiętanie prawidłowej postaci wyrazu. "

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO, które chciało celebrować bogactwo różnorodności językowej świata.

