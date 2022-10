Iluzjonista z "Mam Talent" umierał na scenie. Publiczność myślała, że to element występu

Iluzjonista Arsenio Puro umierał na scenie podczas występu. Publiczność sądziła, że to część jego występu. Niestety 46-latek zmarł chwilę później w szpitalu.

46-letni Arsenio Puro był półfinalistą hiszpańskiej edycji talent show "Mam Talent". Na co dzień magik występował na scenie Sali Houdiniego w Madrycie, z którą był związany od 25 lat. Podczas ostatniego występu Puro nagle upadł na scenie i zgromadzona publiczność początkowo sądziła, że to część występu i zaczęła się śmiać.

Okazało się jednak, że magik ma zawał serca. Na miejscu byli dwaj policjanci, którzy przeprowadzili resuscytację, niestety stan iluzjonisty się nie polepszył. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Magik przez ostatnie dni odczuwał ból w klatce piersiowej. Jak podaje portal radiozet.pl, przyjaciel iluzjonisty, Jaque tak opisał to, co się wydarzyło:

Upadł na ziemię, To tak zabawne przedstawienie, że w pierwszych chwilach ludzie śmiali się, myśląc, że to tylko kolejny żart. Wszyscy go bardzo lubili, był artystą, który tysiące razy wystąpił w sali Houdini. Robił to co tydzień przez 25 lat.