Informacyjny kanał Ukraina 24 za darmo w PLAY NOW i PLAY NOW TV. Jak go znaleźć?

Do inicjatyw mających na celu realne wsparcie dla osób przekraczających wschodnią granicę oraz mieszkających w Polsce, którzy mają rodziny i bliskich na Ukrainie, Play włączyło dla swoich klientów kanał Ukraina 24, aby ułatwić dostęp do aktualnych informacji.

Kanał informacyjny Ukraina 24 za darmo w Polsce

Play postanowił wyjść z inicjatywą dla swoich klientów. Jak czytamy w oświadczeniu prasowym, operator "zdaje sobie sprawę jak ważne jest dla obywateli Ukrainy śledzenie bieżącej sytuacji w ich ojczystym języku". Dlatego, aby to umożliwić Play wprowadził do swoich usług telewizyjnych PLAY NOW oraz PLAY NOW TV kanał informacyjny w języku ukraińskim - Ukraina 24.

Nowy kanał dostępny jest dla wszystkich klientów Play, bez względu na posiadaną ofertę - zarówno w przypadku osób korzystających z usług abonamentowych, jak i na kartę. Wystarczy zalogować się do serwisu swoim numerem telefonu.

PLAY NOW oraz PLAY NOW TV dostępne jest przez:

przeglądarki na stronie internetowej playnow.pl

aplikację PLAY NOW na Androida, iOS oraz iPadOS

dekoder TV BOX oraz inne urządzenia oparte o system Android TV

smart TV Samsung i LG wyprodukowane po 2016 roku

To pierwszy kanał w historii usług telewizyjnych Play, który można oglądać posiadając oferty na kartę.