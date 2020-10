Inteligentny dom: jakie urządzenia można zintegrować?

Urządzenia w inteligentnym domu

Inteligentny dom to taki, w którym różne urządzenia elektryczne są ze sobą zintegrowane lub podłączone do jednego urządzenia, nazywanego bramką. Możliwe jest zarządzanie nimi zdalnie, np. pilotem lub za pomocą smartfona. Wygodną opcją jest też zaprogramowanie ich działania, tak aby pewne rzeczy działy się same (np. aby światło samo się włączało lub gasło o określonej porze).

Inteligentny dom powinien być również inteligentnie zaprojektowany, a sprytne aranżacje wyróżniają się wielofunkcyjnością elementów. To, w połączeniu z najnowszą technologią, daje komfort, bezpieczeństwo i oszczędności.

Przykładem może być IKEA Home Smart – system, który wraz ze specjalną bramką TRÅDFRI pozwala połączyć ze sobą oświetlenie, nagłośnienie, rolety i wiele innych urządzeń. Oprócz zdalnego pilota, sterowanie możliwe jest również poprzez aplikację w smartfonie, czujniki ruchu, a nawet polecenia głosowe – IKEA Home Smart współpracuje z Alexą Amazonu, Asystentem Google i Apple HomeKit.

Co warto zintegrować w system Home Smart?

Gdy już postanowisz, że chcesz otoczyć się inteligentnymi rozwiązaniami, warto poświęcić trochę czasu na dokładnie przemyślenie i zaplanowanie sieci urządzeń. Chociaż wszystkie nowoczesne sprzęty są designerskie i imponujące, to niekoniecznie wszystkie muszą być ci potrzebne. Przykładowo, jeśli nie wyobrażasz sobie pokoju bez klimatycznych zasłon, to być może nie ma sensu oprócz nich montować jeszcze inteligentnych rolet. Z kolei osoby niemające w zwyczaju słuchać w domu muzyki nie wykorzystają potencjału głośnika bluetooth.

Dzięki możliwości integrowania urządzeń nie potrzeba osobnego pilota do każdego z nich, a sterowanie jest intuicyjnie łatwe – zarówno gdy jesteś na miejscu, jak i z drugiego końca świata (przez Internet). Jeśli często wyjeżdżasz, zdalne sterowanie światłem może zwiększyć bezpieczeństwo twojego domu.

W przypadku dużego domu dobrym pomysłem może być również dokupienie specjalnego wzmacniacza sygnału TRÅDFRI, dzięki któremu zwiększysz do 10 metrów zasięg sygnałów wysyłanych przez inteligentne urządzenia. Wzmacniacz może jednocześnie służyć jako ładowarka (np. do telefonu komórkowego) dzięki portowi USB.

Jeśli zaś interesuje cię możliwość bezprzewodowego ładowania, zainteresuj się ładowarką indukcyjną, która nie tylko wygląda minimalistycznie i designersko, ale też może być wbudowana w mebel i nie zajmować miejsca oraz pozostawać niemal niewidoczna. Dzięki niej wystarczy odłożyć smartfon na stolik nocny, aby zaczął się ładować. Innym ciekawym rozwiązaniem jest lampka biurkowa LED z regulowanym ramieniem i wbudowaną ładowarką indukcyjną.

Oświetlenie pod kontrolą

Trwałe i oszczędne oświetlenie LED jest coraz popularniejsze. Nic dziwnego – jest ono nie tylko efektowne, ale i bardzo praktyczne:

ma znacznie dłuższy czas działania – żywotność diod jest o wiele większa niż tradycyjnych żarówek (nawet 25-krotnie);

pozostaje chłodne – nie emituje ono tak wiele ciepła, dlatego w mniejszym stopniu nagrzewa pomieszczenie i jest daleko bezpieczniejsze, chociażby zmniejszając ryzyko oparzenia się przez dzieci;

różne barwy – lampy ledowe są uniwersalne – można dzięki nim uzyskać dowolny kolor oświetlenia;

ekologia – ich produkcja nie wymaga stosowania szkodliwych substancji, takich jak rtęć. Dłużej się zużywają i oszczędzają energię (nawet 90% mniej w porównaniu z tradycyjną żarówką).

Zintegrowanie domowego oświetlenia z systemem IKEA Home Smart pozwoli ci nie tylko zdalnie – bez wstawania z łóżka czy kanapy – włączać i wyłączać światło. Możesz zaprogramować grupy źródeł światła, które będą działać synchronicznie. Możesz je też dowolnie przyciemniać lub rozjaśniać oraz zmieniać ich barwę – w zależności od potrzeb i nastroju domowników.

To bardzo wygodne szczególnie wówczas, gdy jedno pomieszczenie pełni kilka funkcji. Przykładowo, ta sama lampka biurkowa w pokoju nastolatka może świecić jasnym, chłodnym światłem na czas nauki, ale przygaszonym i cieplejszym, gdy nadejdzie czas, aby wyciszyć się przed snem.

Inteligentne oświetlenie IKEA może w dużym stopniu wpływać na klimat panujący w mieszkaniu. Barwa światła ma bowiem ogromne znaczenie dla naszego samopoczucia – pomaga zniwelować uczucie senności i przygnębienia w listopadowy poranek lub stworzyć świąteczny nastrój w wigilijny wieczór.

Na inteligentne oświetlenie mogą się złożyć:

bezprzewodowe żarówki o różnej mocy i wyglądzie,

zestawy smart lighting – obejmujące kilka bezprzewodowych żarówek i bramkę,

inteligentne oświetlenie zintegrowane, które świetnie sprawdzi się np. w kuchni czy garderobie,

bezprzewodowe panele i drzwiczki LED (o różnych rozmiarach i kształtach), które można powiesić zarówno na ścianie, jak i na suficie – w dowolnej konfiguracji.

Inteligentne głośniki

Jeśli muzyka jest twoim nieodłącznym towarzyszem i uwielbiasz, gdy stanowi tło dla codzienności, to docenisz możliwość słuchania jej w dowolnym pomieszczeniu w świetnej jakości, a także w pełni komfortowego sterowania nią.

Inteligentne głośniki IKEA mogą być podłączone do sieci Wi-Fi lub możesz nimi sterować za pomocą łączności Bluetooth z poziomu smartfona, tabletu albo komputera. Piękne, zdalnie sterowane głośniki nadadzą aranżacji klasy, a jednocześnie podniosą twoją jakość życia.

Dodatkowo, dzięki systemowi haczyków i wsporników ściennych, głośniki łatwo przymocujesz do ściany, tak aby nie zajmowały miejsca, dopełniały designu mieszkania i idealnie rozprowadzały dźwięk. Wymienne fronty w różnych kolorach pozwalają dostosować je do wystroju pokoju o twojego gustu. Dzięki odpowiedniej bramce możesz zdalnie sterować muzyką w całym domu.

Dla zwolenników sprytnych i wielofunkcyjnych rozwiązań, perfekcyjnym gadżetem jest lampa stołowa z głośnikiem wi-fi. To idealne wyjście do minimalistycznych wnętrz, gdzie ważne jest zmniejszenie liczby sprzętów pozostających na widoku. Innym rozwiązaniem są dyskretne głośniki, które można wbudować w powierzchnię mebli (np. stolika nocnego czy szafek kuchennych). Pozostają one niemal niewidoczne.

Rolety elektryczne

Elektryczne rolety to sprzęt, który może się nie wydawać artykułem pierwszej potrzeby. Jednak gdy już raz je wypróbujesz, nie zamienisz ich nigdy na tradycyjne zasłony czy żaluzje. Inteligentne rolety nie tylko możesz odsłaniać bez podnoszenia się z łóżka (za pomocą pilota lub aplikacji w telefonie). Mogą one być również zaprogramowane, tak aby samoistnie się podnosiły i opuszczały o wyznaczonej godzinie. Dzięki temu zapewnisz sobie łagodną pobudkę o poranku.

Inteligentne rolety mogą być jedynie lekko zacieniające i filtrujące światło – wówczas świetnie sprawdzają się np. w salonie, pokoju dziecięcym czy gabinecie (zmniejszają ilość światła odbijającego się od ekranu telewizora czy komputera). Mogą być również zaciemniające – te będą idealne do sypialni, zapewniając ci niczym niezakłócony sen, nawet jeśli okna są od wschodu i promienie słońca zaglądają do twojej sypialni już od rana. Dzięki możliwości ich zaprogramowania, słońce przywita cię dopiero o tej godzinie, o której sobie tego zażyczysz.

Inteligentne gniazdka

Inteligentne gniazdka IKEA to sposób na to, aby do sieci inteligentnych urządzeń móc dodać te sprzęty, które same w sobie nie mają możliwości łączenia się z bramką ani siecią bluetooth. Dzięki nim możesz zdalnie sterować i zaplanować działanie swoich zwykłych, tradycyjnych lamp oraz drobnych urządzeń elektrycznych, np. ekspresu do kawy, tostera, prostownicy do włosów i innych sprzętów, które nagrzeją się i będą gotowe do pracy, zanim jeszcze zdążysz rano wstać z łóżka.