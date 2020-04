Internauci chcą, by w kwestii koronawirusa wypowiedzieli się Doktor Who, Dr. Dre i Dr. Pepper

Światowa epidemia koronawirusa podzieliła ludzi i to na bardzo różnych płaszczyznach. Paradoksalnie, wśród wielu Amerykanów spadło zaufanie do znanych lekarzy. Głównie dlatego, że wygłaszają kontrowersje twierdzenia na temat COVID-19. Z tego powodu internauci znaleźli innych słynnych doktorów, którzy powinni ich zastąpić.

Koronawirus - Doktor Who, Dr. Dre i Dr. Pepper nowymi ekspertami w dziedzinie COVD-19?

W ciągu kilku tygodni od wybuchu pandemii koronawirusa świat obiegło wiele sensacyjnych teorii spiskowych na temat COVID-19. Nie rzadko ich siewcami są osoby publiczne.

Jak podaje serwis CBR, ostatnimi czasy amerykańskie społeczeństwo zbulwersowały wypowiedzi dwóch lekarzy, którzy są dobrze znani z ekranów telewizorów. W kwestii koronawirusa głos na antenie FOX News zabrali doktor Phil McGraw, znany lepiej jako Dr. Phil oraz doktor Mehmet Öz. Oboje uważali, że kroki podjęte przez rząd w związku z walką z koronawirusem są bezzasadne. Doktor Öz stwierdził, na przykład, że natychmiast powinny zostać otwarte amerykańskie szkoły.

" Może to nas kosztować jedynie 2 do 3 procent wzrostu ogólnej umieralności w kraju. To może być kompromis, który pewni ludzie powinni zrozumieć. "

Dr. Phil wypowiedział się w bardzo podobnym tonie na temat zamykania granic przez USA.

" 45 tysięcy osób rocznie ginie w wypadkach samochodowych, 480 tysięcy z powodu papierosów, 360 tysięcy topi się w basenach i nie zamykamy z tego powodu kraju. "

Obaj lekarze zostali skrytykowani za swoje wypowiedzi - Öz za twierdzenie, iż ludzkie życie ma cenę materialną, McGraw za porównywanie ofiar wypadków do pacjentów zmarłych na skutek zakażenia się wirusem i za podanie błędnych statystyk dotyczących utopień w basenach.

Internauci zaczęli wytykać obu doktorom brak kompetencji, nie tylko jeśli chodzi o wiedzę epidemiologiczną, ale medyczną w ogóle. Dr. Phil nie ma uprawnień do wykonywania zawodu psychologa w żadnym ze stanów USA. Poza tym wielokrotnie wykazał w swoim programie brak wiedzy z tego zakresu. Öz co prawda zdobył tytuł doktora medycyny, ale nie jest specjalistą od wirusów, poza tym w swoim show zdarza mu się wygłaszać hasła niepoparte naukowymi badaniami. Obaj są więc bardziej celebrytami, niż prawdziwymi lekarzami i obecna sytuacja sprawiła, że wielu ludzi kompletnie straciło do nich zaufanie. Zresztą w Polsce również zdarzały się podobne przypadki.

Cyniczne wypowiedzi obu "specjalistów" sprawiły, że na Twitterze zaczęły się pojawiać żartobliwe wpisy, dotyczące tej sytuacji. Użytkownicy serwisu domagają się, żeby w sprawie pandemii wypowiedzieli się inni "doktorzy" - Doktor Who, Dr. Dre i Dr. Pepper. Jeden jest postacią fikcyjną, która nie jest lekarzem medycyny, drugi to słynny producent muzyczny o lekarsko brzmiącym pseudonimie, a trzeci... to nazwa popularnego w Stanach Zjednoczonych napoju gazowanego.

Powyższy żart ma pokazać, jak absurdalne są wypowiedzi Öza i McGrawa, których działania od wielu lat budzą wątpliwości prawdziwych lekarzy i naukowców. Od dawna społeczność medyczna zarzuca obu telewizyjnym doktorom szerzenie błędnych informacji i zarabianie na krzywdzie ludzkiej. Öz i McGraw zdobyli uznanie telewidzów w czasach przed internetem i łatwym dostępem do informacji. Poza tym obaj mają wyjątkową charyzmę, która przyciąga ludzi i wzbudza ich zaufanie. Nie przekłada się to jednak na dobro oglądających ich programy.

Nie oznacza to jednak, że każda osobowość telewizyjna, która porusza tematy naukowe w swoich programach, manipuluje faktami na swoją korzyść. Istnieją przecież takie osobowości medialne jak Bill Nye, Neil deGrasse Tyson czy rodzina Irwinów. Przedstawiciele nauki pochwalają ich sposób przekazywania wiedzy, ponieważ w wyważony sposób dawkują poważne tematy i rozrywkę, nie wprowadzając nikogo w błąd. Sprawiają też, że nauki ścisłe stają się atrakcyjne dla odbiorców.

Pandemia koronawirusa to trudny okres, ale również czas, w którym mogą dokonać się zmiany na lepsze. Krytyka takich osób jak Öz i McGraw przez większość społeczeństwa świadcz o tym, że ludzie przestali wierzyć wiecznie uśmiechniętym panom w eleganckich garniturach, gadających do nich z telewizyjnego ekranu. Niewykluczone, że obaj mogą odnotować spadek oglądalności, kiedy sytuacja się ustatkuje. I bardzo dobrze, bowiem tego typu postawa jest kołem napędowym wszelkiego klimatu rodzącego antyszczepionkowców i innych denialistów nauki.

