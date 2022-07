Internauci nabijają się z mistrzów "parawaningu": Dobrze, że opłat nie pobierali

O "parawaningu" napisano już niemal wszystko. Mimo że spora część rodaków uznała go wreszcie za obciach, to jak się okazuje mistrzów ogradzania "swojej" części plaży nadal nie brakuje. Zobaczcie zdjęcie, które bije rekordy popularności w sieci!

Internauci nabijają się z mistrzów "parawaningu"

Niemal codziennie do sieci trafiają relacje turystów znad polskiego morza. Jednak jedno z nich szczególnie poruszyło Internautów. Fotografię zarejestrowała kamera znajdująca się na plaży w Mielnie.

Zdjęcie wykonano 24 lipca 2022 roku. Widzimy na nim, grupę plażowiczów, która odgrodziła duży fragment plaży kilkoma parawanami. "Królowie parawaningu" - piszą wzburzeni Internauci.

Zdjęcie z Mielna podbija media społecznościowe. Internauci nie szczędzą kąśliwych komentarzy pod postem.

Nie powiem, że nie używam parawanu na plaży, bo owszem, używam, bo nie chcę mieć nadbałtyckiego piachu w przekąskach, napojach i zębach, no ale kurde, żeby znaczyć nim terytorium...

- piszą pod zdjęciem.

To jest strefa relaksu dla samozwańczego VIP-a. Opiłował swoich sąsiadów i ma

- dodają inni.

Zostawmy na boku parawaniarstwo, ale ja się dziwię, że prawie nigdzie nie ma leżaków? Naprawdę wszyscy lubią tak plask wprost w piachu? Przecież na leżaczku w półcieniu pod parasolem jest znacznie wygodniej

- komentują.

Dobrze, że opłat za przejście nie pobierali!

Niedawno opisywaliśmy inne zjawisko związane z turystami w ośrodkach wypoczynkowych. Chodzi o "bitwy o leżaki". Hotele otwierają swoje strefy basenowe o 6 rano. Mimo że leżaków i miejsc do wypoczynku jest sporo, to być może nie starczy ich dla wszystkich gości. Turyści wstają zatem przed bladym świtem i czekają w długiej kolejce do strefy basenowej. Gdy drzwi zostają otwarte, spragnieni leżaków turyści pędzą co sił w nogach, by zająć jak najlepsze miejsce.