Internauci odkryli prosty sposób na oglądanie YouTube’a bez reklam. Google go nienawidzi

YouTube stał się internetową potęgą: były czasy, gdy większość całego ruch w internecie stanowiły treści oglądane w serwisie z wideo na żądanie wykupionym przez Google.

Szefowa YT jest polskiego pochodzenia, o czym nie zapomniał pochwalić się premier Mateusz Morawiecki, robiąc sobie z Wojcicki pamiątkowe selfie.

YouTube oferuje prosty sposób na wyłączenie reklam: wystarczy wykupić subskrypcję Premium i można oglądać ile się chce nie będąc narażonym na ekpozycję na treści reklamowe. Jak się jednak okazało, taki sam efekt można uzyskać wpisując w odpowiednie miejsce w adresie dodatkową kropkę.

YouTube bez reklam za darmo. Wystarczy dopisać kropkę w adresie

YouTube bez reklam i to całkowicie za darmo, tylko trzeba się spieszyć, zanim Google się zorientuje i załata lukę. Jest ona bardzo prosta, więc łatka może pojawić się błyskawicznie.

Na czym polega sposób? Wystarczy, że do adresu filmu, który chcemy obejrzeć, dopiszemy kropkę po domenie „com”. Oto, jak powinno to wyglądać:

" Gdy chcemy obejrzeć bez reklam film www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ, wystarczy w przeglądarce dodać do adresu kropkę w taki sposób: www.youtube.com./watch?v=dQw4w9WgXcQ. "

Zmiana jest tak prosta, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie zaroi się od wtyczek do przeglądarek, które będą robić to automatycznie. Nie wiadomo jednak, jak długo luka się utrzyma, jeśli więc chcecie nacieszyć się filmami bez reklam, lepiej zrobić to teraz, a nie czekać do wieczora.

