Iron Man stworzył najdziwniejszy skład Avengers. Czy ci sami herosi pojawią się w filmach Marvela?

Po filmie "Avengers: Endgame" tytułowa drużyna już nigdy nie będzie wyglądała tak samo. Czy nowi członkowie będą inspirowani składem zaprezentowanym w najnowszym numerze przygód komiksowego Iron Mana?

"Iron Man" - nowy skład filmowych Avengers inspirowany komiksem?

Jak wyglądać będzie przyszłość kinowego uniwersum Marvela? Gdyby nie pandemia koronawirusa już znalibyśmy część pomysłów Kevina Feige'ego i jego ekipy. Niestety harmonogram MCU został poważnie opóźniony, przez co fani niecierpliwią się jeszcze bardziej niż zwykle.

W "Avengers: Endgame" mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju pożegnaniem z oryginalnym składem grupy superbohaterów. Iron Man i Black Widow oddali życie w walce z Thanosem, Hawkeye przeszedł na emeryturę, Hulk nie jest już tak potężny jak dawniej, Thor odleciał w kosmos ze Strażnikami Galaktyki, a Kapitan Ameryka zestarzał się u boku Peggy Carter. Ktoś musi jednak bronić Ziemi przed złem. Czy będą to bohaterowie zaprezentowani w piątym numerze obecnie wydawanego komiksu "Iron Man"?

W serii stworzonej przez Christophera Cantwella, Cafu, Franka D'Armatę i Joe Caramagnę, do świata Marvel Comics powrócił kosmiczny złoczyńca Korvac. Wpadł na pomysł wykorzystania swoich boskich mocy w celu ukształtowania uniwersum wedle własnych reguł. By wykonać plan, stworzył grupę złożoną z superłotrów, głównie mało znanych przeciwników Iron Mana.

Tony Stark postanowił pokrzyżować plany Korvaca. Wraz z Hellcat i mutantem znanym jako Halcyon, powołał do życia nowy skład Avengers, którego celem jest uratowanie porwanego War Machine'a. W skład drużyny wchodzą naprawdę zaskakujący superbohaterowie.

Fot. foto: materiały promocyjne/Marvel Comics - Iron Man #5 (2020)

Jedną ze członkiń nowych Avengers jest Misty Knight - postać znana widzom serialu "Luke Cage". Była policjantka, która została superbohaterką i prywatną detektywką, zawdzięcza Starkowi bioniczne ramię, zastępujące jej kończynę straconą podczas jednej z policyjnych akcji. Dawna ukochana Iron Fista i obecna partnerka Falcona to tak naprawdę jedyna kompetentna osoba w drużynie.

Do grupy należy również Scarlet Spider - klon Petera Parkera, który zadebiutował w słynnej "Clone Saga" i po jakimś czasie przybrał nazwisko Ben Railey. Zginął, ale został przywrócony do życia przez swojego stwórcę - złowrogiego Jackala. Antybohater o pajęczych mocach to cenny nabytek drużyny.

Podobnie zresztą jak Gargoyle, a właściwie Isaac Christians - staruszek, który sprzedał swoją duszę demonowi, by ocalić swoje rodzinne miasteczko. Od tego momentu stał się nadnaturalną bestią o dobrym sercu i nienagannych manierach, która wspierała w walce między innymi oryginalna grupę Defenders. Nic więc dziwnego, że Gargoyle chce wykorzystać swoje moce, by pomóc Hellcat - dawnej koleżance z zespołu.

No i ostatni, ale nie mniej ważny członek drużyny, czyli Frog-Man. Komediowa postać, która zadebiutowała na kartach komiksu o Spider-Manie to Eugene Patillo - chłopak, który w pewnym sensie poszedł w ślady swojego ojca - złoczyńcy imieniem Leapfrog. Frog-Man, zamiast czynić zło, postanowił jednak zostać superbohaterm jak jego idol Spider-Man. Nic więc dziwnego, że zafascynowany superbohaterami amator, uważa dołączenie do przypadkowej zbieraniny herosów za najlepszy dzień w swoim życiu. Warto jednak zwrócić uwagę, że twórcy komiksu pomylili się, deprecjonując dokonania Frog-Mana. W rzeczywistości w 2020 roku bohater doczekał się figurki wydawanej w ramach serii Marvel Legends. Jedyną "bezfigurkową" postacią z nowego składu Avengers jest obecnie Gargoyle.

Fot. foto: materiały promocyjne/Marvel Comics - Iron Man #5 (2020)

Jak drużyna poradzi sobie w akcji? O tym przekonamy się w kolejnym numerze przygód "Iron Mana".

"Avengers" - jak w przyszłości zmieni się drużyna superbohaterów Marvela?

Czy podobny skład zobaczymy kiedyś w MCU? Raczej nie. Marvel Studios dało wyraźny sygnał, że obecnie idzie w kierunku młodych herosów, których przygody będziemy śledzić w ciągu kolejnych lat. Nowe seriale sugerują, że młode pokolenie Avengers będzie składać się z Ms. Marvel, Kate Bishop, Iron Heart, być może Ameriki Chavez, Wiccana, Speeda Stature oraz Patriota, a więc zapowiada się swego rodzaju adaptacja przygód Young Avengers. Niewykluczone, że na początku mentorami nowej drużyny zostaną Spider-Man, Doktor Strange, Kapitan Marvel, Falcon, Winter Soldier oraz Scarlet Witch. Na razie jednak przyszłość Marvela nie jest do końca znana.