Irytujący Crazy Frog powrócił z nowym utworem "Tricky" [WIDEO]

Tym razem Crazy Frog zasuwa na rakiecie do brzmienia klasyka RUN DMC - "Tricky". Wyreżyserowany przez Sigfrida Söderberga i Andreasa Wicklunda klip rzuca płaza przez bramy projektu podróży kosmicznych. Jak prezentuje się najnowszy utwór Crazy Froga. No cóż, ta piosenka to podróż do lat 2000.

Crazy Frog to dzieło animatora Erika Wernquista z Kaktus Films. W 2005 roku wirtualna żaba obaliła ugruntowaną w branży starą gwardię. Pięć hitów później, po zdobyciu numeru #1 w ponad 30 krajach, statusie najlepiej sprzedającego się singla 2005 roku z ponad milionem sprzedanych albumów i ponad 6 miliardami wyświetleń na YouTube, nadal jest fenomenem w branży muzycznej.

Na początku 2021 TikTokerzy wykonali choreografie do utworu Crazy Froga przywracając żabę do życia. To sprawiło, że wytwórnia ponownie przypomniała sobie o irytującym płazie i Crazy Frog planuje już nowy album. Czas pokaże, czy taka nostalgiczna podróż w czasie była dobrym pomysłem.